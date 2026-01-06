Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je najnovije upozorenje i najavio da se sutra intenzivnije snežne padavine očekuju posle podne i uveče kada može pasti od 10 do 15cm novog snega!

Upozorenje na ledenu kišu na snazi je do 7. januara, odnosno Božića.

- Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije 7. januara, posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više - saopštio je RHMZ.

Dodaje se da se danas (6.1.) i sutra (7.1.) u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije, očekuje lokalna pojava kiše i rosulje koja će se lediti na tlu.

Savetuje se oprez Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - dodaje se.

Na snazi je i upozorenje za područje Beograda na snežne padavine za 7. januar.

- Na području Beograda posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm.

Intenziviranje snežnih padavina Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

RHMZ ističe da se i narednih dana savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

- Sutra (7.1.) oblačno i u većem delu hladno, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 ºC, a na jugoistoku do 9 ºC, a najviša od -2 do 3 ºC, na jugoistoku do 11 ºC - navodi RHMZ.

U četvrtak (8.1.) ledeni dan.

- Slabljenje intenziteta i postepeni prestak padavina očekuje se u četvrtak, a zatim i razvedravanje sa severozapada. U petak jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na severu Vojvodine može lediti na tlu, a ponegde se očekuju i susnežica i sneg. Od subote hladnije, a snežne padavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima - saopšteno je.