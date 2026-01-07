Slušaj vest

Badnjak je jedan od najznačajnijih simbola Božića, ali se u praksi često postavlja pitanje kako se sa njim pravilno postupa pre, tokom i nakon praznika.

Odgovor na to pitanje dao je teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

- Šta treba da uradimo sa prošlogodišnjim badnjakom? Pre svega treba da znate da badnjak od ove godine ne treba da čuvamo za sledeću godinu, već on u vatru treba da bude položen ove godine. Ukoliko na Badnji dan dolazimo u crkvu, uzećemo jedan osvećeni badnjak iz crkve i taj dan ćemo ga položiti u vatru koja bude u neposrednoj blizini crkve - napomenuo je teolog na Tiktoku.

Naveo je da badnjak možete položiti u vatru u svojoj kući, na ognjištu.

- Ja sam na Božić položajnik i ja položim badnjak to jutro kada uđem u dom svojih prijatelja. Ukoliko vam kojim slučajem ostane badnjak od ove godine i ne položite ga u vatru, možete ga položiti bilo koji drugi dan u vatru ili jednostavno ukoliko ćete ga vratiti u prirodu, stavite ga na neko drvo da ga ne bi ljudi gazili - naveo je Đurđević.

Podsetio je da je seča badnjaka obično ujutru na Badnji dan.

- Nemojte da vam ono bude suština. Posle toga možete da odete u crkvu na svetu liturgiju. Badnjak je jedan od simbola Božića, ali nije glavna stvar oko koje se okupljamo. Glavna stvar jeste liturgija i sjedinjenje sa Gospodom. Ukoliko živite u stanu i nemate ognjište, badnjak položite u vatru na Badnji dan. Ako badnjak ostavljate na nekom drvetu, obavezno skinite plastične trake ukoliko je slama vezana za badnjak. Čuvajmo prirodu - dodao je.