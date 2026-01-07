Slušaj vest

Danas oblačno i hladno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

Oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega, poledice i ponegde ledene kiše

Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najviša temperatura od -2 do 3 ºC, na jugoistoku do 11 ºC.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Beogradu

U Beogradu oblačno sa snegom, posle podne i uveče intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 cm snega. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od -4 do -2.

Vreme narednih dana

U četvrtak (08.01.) ledeni dan, slablјenje intenziteta i postepeni prestak padavina, a zatim i razvedravanje sa severozapada.

U petak jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na severu Vojvodine može lediti na tlu, a ponegde se očekuju i susnežica i sneg.

Od subote hladnije, a snežne padavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Foto: RHMZ Printscreen

RHMZ upozorenje

Upozorenje za područje istočne i jugoistočne Srbije na lokalnu pojavu ledene kiše na Božić

Ujutru, pre podne i uveče na istoku i jugoistoku Srbije očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu.

Upozorenje na snežne padavine na Božić

Danas, 7. januara, na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.

Upozorenje za Beograd na snežne padavine na Božić

Danas, 7. januara, na području Beograda posle podne i uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Foto: RHMZ Printscreen

Hidrološko upozorenje

Na Limu kod Prijepolјa vodostaj se nalazi iznad granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Biometeorološka prognoza

Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, pa im se savetuje oprez, pogotovo astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su očekivane u vidu reumatskih bolova, glavobolje i razdražlјivosti. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Temperature jutros u 7 časova

Foto: RHMZ Printscreen