Tradicionalno, i ovog Božića, na platou ispred Hrama Svetog Save organizovano je lomljenje božićne česnice od 260 kilograma sa 33 zlatnika!

Česnica je sačinjena od 5.200 jufki, na kojima je vredno radilo deset majstora u prostorijama pekare AS Braća Stanković, koja je osim zlatnika darovala i 3.000 paketića najmlađima.

Uprkos lošim vremenskim uslovima i velikoj hladnoći okupio se veliki broj vernika, a poklonima i česnici najviše su se obradovali mališani.

Česnica je sačinjena od 5.200 jufki Foto: Nemanja Nikolić

Među prvima je zlatnik dobila petogodišnja Una Filipović koja je sa majkom došla iz Borče. Una je ponosno sa zlatnikom pozirala za kamere.

Među prvima je zlatnik dobila petogodišnja Una Foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je drugi put da dolazim, a prvi put da osvojim zlatnik. Zlato vredi puno para - rekla je ona i dodala:

- To što sam osvojila zlatnik znači da ću imati puno sreće i dobro zdravlje.

Porodica Obradović je bila srećne ruke i izvukla je jedan od dukata. To je zapravo drugi put da zlatnik odlazi u ruke ove familije iz Kaluđerice.

- Lena (6) je pre dve godine izvukla zlatnik, a ove godine je sreću imao Luka koji ima tri godine - rekla nam je sa osmehom na licu majka Mira Obradović.

Najmlađi dobili i paketiće Foto: Nemanja Nikolić

Luka nam je otkrio da voli Božić i da je kod kuće lomio česnicu.

- Kod kuće smo zajedno izvukli paricu - uzviknula je Lena.

Inače, njen brat Luka jedan je od najmlađih dobitnika.

Zlatnik je izvukla i devojčica Sofija, koja je poželela da svi koji su bolesni ozdrave.

Zlatnik je otišao i u ruke Sonje Šušić (6) koja tradicionalno svake godine sa porodicom dolazi na ovaj veliki događaj.

Sonja svake godine sa porodicom dolazi na ovaj događaj Foto: Nemanja Nikolić

- Svake godine dolazimo, ali je ovo prvi put da je Sonja izvukla dukat. Baš mi je drago, jutros je kod kuće izvukla novčić iz česnice i evo sada ovde - srećna je Sonjina majka Aleksandra.

Sreću nije mogla da sakrije dok je u ručicama ponosno nosila dukat ni osmogodišnja Anđelina Mitkov, koja već drugi put osvaja zlatnik na ovoj porodičnoj manifestaciji.

Milica i Anđelina Mitkov Foto: Nemanja Nikolić

- Dolazimo svake godine, Anđelina je prvi put izvukla zlatnik kada je imala dve godine, a ove godine puni osam. Izvukla je paricu i kod kuće. Ona je presrećna - rekla je Milica Mitkov koja je poželela svima sreću i zdravlje.

Kako je izgledalo lomljenje česnice ispred Hrama Svetog Save, možete pogledati u galeriji:

Lomljenje božićne česnice ispred Hrama Svetog Save

Lomljenju česnice, koje je organizovano 35. put, prethodila je liturgija koju je na Božićno jutro predvodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Osim paketića, krofni i sokića, deci su podeljeni i krstići.