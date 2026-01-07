Pripadnik Uprave granične policije, SGP Mali Zvornik, Vukašin Petrović, na Badnje veče je zaprosio svoju izabranicu i ona je rekla da!
isprosio je na praznik
SLUŽBA GA ODVELA OD KUĆE, TAČNO NA MESTO GDE GA JE ČEKAO ŽIVOT! Pogledajte kako je policajac Vukašin isprosio devojku! Verio je baš na Badnje veče (VIDEO)
Neke službe vas odvedu dalje od kuće, pravo tamo gde vas čeka život!
Dužnost, vera i ljubav - tri puta koja se ponekad sretnu u istom trenutku. Neka im početak bude blagosloven, a zajednički put ispunjen slogom, poštovanjem i snagom, poručuju iz MUP-a Srbije.
