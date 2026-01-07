Slušaj vest

Neke službe vas odvedu dalje od kuće, pravo tamo gde vas čeka život!

Dužnost, vera i ljubav - tri puta koja se ponekad sretnu u istom trenutku. Neka im početak bude blagosloven, a zajednički put ispunjen slogom, poštovanjem i snagom, poručuju iz MUP-a Srbije.

 Kurir.rs/Instagram

