U moru svakodnevnih priča o izgubljenom poverenju, ponekad se dogode mali trenuci koji nas podsete kakvi ljudi zapravo jesmo.

Jedan takav trenutak desio se baš na Badnje veče u gradskom autobusu, među potpunim neznancima, ali sa mnogo ljudskosti i poštenja

- Ovo je priča o poštenju. Na Badnje veče, na redovnoj liniji 32-ke, negde posle stanice "Tri bika" ka gradu, primetili smo da smo izgubili ranac. Da stvar bude gora, u rancu su bila dokumenta stranog državljanina, naočare za vid bez kojih on ne može da funkcioniše, ključ od apartmana u kom boravi dok je u zemlji, i ostale lične stvari. Pokušavali smo da stupimo u kontakt sa GSP kontakt centrom, bezuspešno - s obzirom na to da je njihovo radno vreme bilo završeno - ipak, praznik je već počeo - navela je Dunja u Fejsbuk grupi "Višnjica i Višnjička Banja na FB".

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Jurili" su autobus po gradu, skoro da su izgubili nadu da će povratiti izgubljene stvari.

- Nadali smo se da ćemo bar doći do izgubljenog pasoša. Ipak, nekim čudom, uspeli smo da nađemo autobus, da bi nam vozač kroz osmeh saopštio da je ranac pronađen od strane jednog od putnika i bezbedno je čekao da bude pronađen. Sve stvari su bile u rancu, netaknute, a strancu je neviđeno laknulo... - napisala je Dunja.

Dodala je da joj je drago što su njeni sugrađani tako brzo reagovali.

- Drago mi je da su vredne stvari nađene u celosti, i najvažnije od svega - da smo još jednom bili sjajni ambasadori naše zemlje ka zapadu! Iako nismo uvek ispravno predstavljeni u stranim medijima, naši sugrađani su pošteni, čestiti i solidarni, uvek spremni da pomognu - naglasila je ona.