Građani da obezbede zalihe hrane i lekova unapred: Batut izdao upozorenje na žuti novo opasnosti
Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da se na teritoriji Srbije do 17. januara očekuje talas hladnoće sa aspekta zdravlja ljudi i dodaju da je u Beogradu danas žuti nivo opasnosti koji znači da vremenske pojave nisu neuobičajene, ali da zahtevaju oprez i da građani treba da nastave sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i da obezbede zalihe hrane i lekova unapred.
- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti - navodi Batut u saopštenju.
Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće na području grada Beograda, zapadnobačkog, južnobačkog, severnobačkog, severnobanatskog, srednjobanatskog i sremskog okruga u periodu od danas do 13. januara, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 9. januara na području južnobačkog okruga.
U domenu opasne pojave biće minimalne dnevne temperature vazduha u periodu od 8. do 13. januara na severu i delu istočne i centralne Srbije, a od 11. do 13. januara u većem delu zemlje.
Batut navodi da prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 9. januara na području južnobačkog okruga, a u domenu opasne pojave biće minimalne dnevne temperature vazduha u periodu od 8. do 12. januara na severu i delu istočne i centralne Srbije, a 11. i 12. januara u većem delu zemlje.
Batut je naveo da postoje četiri nivoa opasnosti - zeleni, žuti, narandžasti i creveni nivo i za svaki od nivoa naveli su šta se može očekivati, te tako zeleni nivo ne zahteva posebnu pripravnost, a žuti nivo koji prati vremenske pojave koje nisu neuobičajene zahteva oprez i građani treba da nastave sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i treba da obezbede zalihe hrane i lekova unapred.
Narandžasti nivo predstavlja vreme kada su prognozirane opasne vremenske pojave intenziteta takvog da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje zbog čega treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno se informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova.
- Pratiti savete koje daju nadležne državne službe. Nastaviti sa aktivnostima iz prethodnog nivoa opasnosti. Odevati se toplo, redovno konzumirati tople napitne (bez kofeina), kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti, u skladu sa vremenskim prilikama. Ukoliko je neophodno izaći napolje, preduzeti neophodne mere opreza. Nastaviti s proverom stanja pod rizikom - navodi Batut u objavi.
Ističu da crveni nivo predstavlja vrlo opasno vreme kada su prognozirane naročito opasne vremenske pojave i ističu da tada treba slediti naredne i savete nadležnih državnih službi uz kontinuirano praćenje izjava o stepenu opasnosti preko svih dostupnih medijskih izvora.
Batut je, shodno nivoima opasnosti i vremenskim uslovima, objavio je da je danas u gradu Beogradu žuti nivo opasnosti, kao i u većini zemlji izuzev zaječarskog okruga gde je zeleni nivo opasnosti i južnobačkog i zapadnobačkog okruga gde je narandžasti nivo opasnosti.
Batut navodi da će sutra u Beogradu i na više područja Srbije biti narandžasti nivo opasnosti.
U danima do 12. januara očekuje se smena žutog, narandžastog i zelenog nivoa opasnosti u zemlji.
Kurir/ Telegraf