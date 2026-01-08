Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da se na teritoriji Srbije do 17. januara očekuje talas hladnoće sa aspekta zdravlja ljudi i dodaju da je u Beogradu danas žuti nivo opasnosti koji znači da vremenske pojave nisu neuobičajene, ali da zahtevaju oprez i da građani treba da nastave sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i da obezbede zalihe hrane i lekova unapred.

- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti - navodi Batut u saopštenju.

Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće na području grada Beograda, zapadnobačkog, južnobačkog, severnobačkog, severnobanatskog, srednjobanatskog i sremskog okruga u periodu od danas do 13. januara, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 9. januara na području južnobačkog okruga.

U domenu opasne pojave biće minimalne dnevne temperature vazduha u periodu od 8. do 13. januara na severu i delu istočne i centralne Srbije, a od 11. do 13. januara u većem delu zemlje.

Batut je naveo da postoje četiri nivoa opasnosti - zeleni, žuti, narandžasti i creveni nivo i za svaki od nivoa naveli su šta se može očekivati, te tako zeleni nivo ne zahteva posebnu pripravnost, a žuti nivo koji prati vremenske pojave koje nisu neuobičajene zahteva oprez i građani treba da nastave sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima i treba da obezbede zalihe hrane i lekova unapred.

Narandžasti nivo predstavlja vreme kada su prognozirane opasne vremenske pojave intenziteta takvog da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje zbog čega treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno se informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova.

- Pratiti savete koje daju nadležne državne službe. Nastaviti sa aktivnostima iz prethodnog nivoa opasnosti. Odevati se toplo, redovno konzumirati tople napitne (bez kofeina), kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti, u skladu sa vremenskim prilikama. Ukoliko je neophodno izaći napolje, preduzeti neophodne mere opreza. Nastaviti s proverom stanja pod rizikom - navodi Batut u objavi.

Ističu da crveni nivo predstavlja vrlo opasno vreme kada su prognozirane naročito opasne vremenske pojave i ističu da tada treba slediti naredne i savete nadležnih državnih službi uz kontinuirano praćenje izjava o stepenu opasnosti preko svih dostupnih medijskih izvora.

Batut je, shodno nivoima opasnosti i vremenskim uslovima, objavio je da je danas u gradu Beogradu žuti nivo opasnosti, kao i u većini zemlji izuzev zaječarskog okruga gde je zeleni nivo opasnosti i južnobačkog i zapadnobačkog okruga gde je narandžasti nivo opasnosti.

Batut navodi da će sutra u Beogradu i na više područja Srbije biti narandžasti nivo opasnosti.

U danima do 12. januara očekuje se smena žutog, narandžastog i zelenog nivoa opasnosti u zemlji.