Versko dobrotvorno starateljstvo Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke je i ovoga Božića priredilo tradicionalni Božićni ručak za korisnike crkveno-narodne kuhinje u Francuskoj ulici broj 31.

Kako je ranije najavio koordinator VDS-a vladika Petar crkvena kuhinja pripremila je tonu pečenja za korisnike.

Prazničnu trpezu su blagoslovili vikarni episkopi patrijarha ,novobrdski Ilarion i toplički Petar, u prisustvu oca Vladimira Markovića, oca Branislava Jocića, đakona Dražena Kragića, brojnih volontera i zaposlenih pri VDS -u.

Foto: Instagram/hram.tv

Episkop Ilarion je u besedi preneo pozdrave Patrijarha Porfirija, i izrazio posebnu radost zbog svoje prve posete VDS-u, i tom prilikom podsetio sve prisutne da treba imati veru, i da će na kraju sve biti dobro, jer kako je govorio patrijarh Pavle, ako nije dobro, znači da još nije kraj. Pozvao je sabrane da primaju utehu od Gospoda i da je nesebično prenose drugima, trudeći se da, kao što je neko njih utešio, i oni sami budu uteha bližnjima.

Božićna trpeza za korisnike crkvene kuhinje Foto: Instagram/hram.tv

Crkvena kuhinja radi tokom cele godine, od ponedeljka do petka, od 11 do 15 časova, a svoja vrata ne zaključava ni praznicima.

Ovako možete pomoći
- SMS - ukucati broj 200 i poslati na 2844, čime donirate 200 dinara
- mesečni dobrotvor - broj 500 poslati na 2844, cena poruke 500 dinara

crkvena kuhinja i Versko dobrotvorno starateljstvo

Svakog dana na pet punktova u gradu se podeli 2.000 obroka (u sklopu parohijskih domova pojedinih hramova), koji se pripremaju u centralnoj kuhinji u Zemun Polju i odatle razvoze na punktove. Radno vreme Crkvene kuhinje je radnim danima od 11 do 15 časova, ručak se poslužuje od 12 do 13 i 30, dok se obroci dele od 13 i 30 do 14 časova.

Kurir/ TV Hram

Tiktoker Luka Alerić postao volonter u crkvenoj kuhinji

