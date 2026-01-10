Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović danonoćno boravi na terenu sa meštanima i dežurnim ekipama na teritoriji Loznice i Krupnja, a danas je prisustvovala i sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije u Malom Zvorniku.

- Trenutno je 280 domaćinstava bez električne energije. Sve nadležne ekipe su na terenu i rade bez prekida, sa jasnim prioritetom da se u najkraćem mogućem roku uspostavi uredno elektrosnabdevanje i vodosnabdevanje za sve građane. Država je uz svoje građane. Sprovodimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića i borimo se jednako sve naše građane - napisala je Mesarović uz podeljene fotografije.

Istakla i veliku zahvalnost hrabrim borcima

Kako je istakla, sa predsednikom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, svakodnevno se bore da sva domaćinstva u najkraćem mogućem roku ponovo dobiju stabilno snabdevanje električnom energijom.

- Velika zahvalnost našim borcima koji su na terenu bez prestanka, u prethodnih šest dana, u nemogućim uslovima, kako bi uspostavili snabdevanje električnom energijom na teritoriji naše zemlje, posebno u Mačvanskom, Borskom i Kolubarskom okrugu.