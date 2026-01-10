Slušaj vest

"Simptomi su počeli mnogo pre dijagnoze, ali ja nisam ni znala da takva bolest postoji, da su to simptomi takve bolesti. Čak od 2019. godine imala sam problema sa nogom. Nisam mogla da se krećem normalno, nisam mogla da podižem nogu, osećala sam trnjenje. To je tada prošlo putem masaža, kiropraktičara jer smo tad verovali da je u pitanju ukočenje nekih nerva. Posle, je to prošlo i onda sam i zaboravila da sam imala neke simptome u tom periodu, jer kao i svaki normalan čovek kad ga prođe, on i zaboravi da je imao neke poteškoće sa zdravljem".

Anđela Govedarica iz Vranja ima samo 25 godina, a već vodi tešku borbu sa multiplom sklerozom, bolešću koja joj je u najtežim trenucima oduzimala mogućnost da hoda, vidi, pa čak i da se sama istušira. I dok čeka šansu za lečenje u inostranstvu, njeno najveće pitanje ostaje isto — da li će jednog dana moći da ostvari svoju najveću želju i postane majka.

Ipak, simptomi su se ubrzo vratili, još jači nego pre. Anđela je krenula na posao i osetila da joj trne leva strana, a vid joj je naglo oslabio.

- Bilo mi je zamućen vid, nisam videla ništa ispred sebe, sve dok mi čovek na ulici nije prišao baš dovoljno blizu mene, inače ne bih znala šta mi prilazi.Kad sam otišla na posao, bukvalno sam bila tamo sat vremena i vratila se kući od bolova - navodi Anđela.

"Srušio mi se ceo svet"

Kako kaže, prvo je mislila da je umor od posla, preopterećenost. Ipak, odlučila je da ode kod doktora jer se simptomi ne javljaju prvi put.

- Kad sam došla kod neurologa, on je meni rekao da gledam što je pre moguće da odem na magnetnu. Onda je mene uputio kod sledećeg doktora, sledećeg neurologa. U tom momentu kad je on meni rekao da ja bolujem od multiple skleroze, to je bio šok za mene. Ja sam već znala jer sam pre toga i pročitala na internetu šta je multipla skleroza. I bila sam upućena kakva je to bolest. U tom momentu, ja mislim da mi se srušio ceo svet. Jer to je prosto neizlečiva bolest sa kojom ti živiš ceo život. Najgore je to što ako se bolest ne zaustavi na vreme i ako dođe do tog stadijuma da ti ne možeš sam bukvalno da izađeš napolje, da funkcionišeš sam, onda je to jako teško. Dolazilo je do momenta kad sam se plašila, bila tužna, ali na svu sreću imam svoju porodicu - prepričava Anđela.

Devojka iz Vranja prisetila se i kako su izgledali najgori momenti koje je prošla tokom borbe sa ovom dijagnozom. Kako kaže, dešavalo se da ima napade koji traju danima, a u tim momentima ni sekund nije mogla da bude sama.

- Bilo je momenata kad mi se oduzimala cela desna šaka, da nisam mogla rukom čak papir da podignem, a ne nešto drugo. Bukvalno taj napad dođe sam po sebi. Ne znam kako ni da objasnim, to će shvatiti ljudi koji boluju od skleroze. Probudiš se jednog dana i napad počne. I to može da traje tri dana, može deset dana, može da se desi da čak i godinu dana da osećaš sve to. Čak može i da se iz dana u dan pogoršava ili da ide na bolje - pojašnjava Anđela.

"Nisam mogla ni da se istuširam sama"

Priča da joj je majka u tim trenucima bila najveća podrška. Ona ju je kupala, pomagala da šeta, da jede... Ipak, trudila se da ne klone duhom.

- Glupo je što ću da kažem, nisam mogla ni da se istuširam sama. I da operem kosu. Bilo je teško jako, ali sam gledala da jednostavno sebe usmerim na taj način da budem pozitivna ida ne klonem duhom. Meni je od struka pa naniže, celo telo trnulo. Imala sam osećaj kao da sam ja u nekom gipsu. Kad god se pokrenem malo duže i više fizički, osetim umor i u tom trenutku se meni bukvalno celo telo ukoči - pojašnjava devojka i naglašava da je u takvim trenucima vrlo važno imali podršku i pomoć najbližih, što je na svu sreću imala od strane porodice i muža.

Njeno zdravstveno stanje ima oscilacije, ali i dalje oseća bolove. Za sve ove godine, nijedan lek joj nije pomogao. Anđela sada čeka da ode u inostranstvo na lečenje i počne terapiju matičnim ćelijama koja iznosi oko 57.000 evra.

- To je ta neka suma, mada ja mislim da će biti i više. Zato ja se nadam i verujem da ima dobrih ljudi koji će pomoći i da ja u tome uspem i u ovoj borbi. U momentu kad sam saznala za to lečenje u inostranstvu i kada sam čula za potrebnu sumu, kad sam to sve objavila na mrežama i zatražila pomoć od svih prijatelja da se to podeli, brdo poruka je stiglo. Svi su bili zabrinuti i to je bila velika količina podrške. Puno mi je srce da još uvek postoji toliki broj ljudi koji su jako brižni i humani. I onda to je meni dalo taj neki vetar u leđa da ja znam da će to sve biti u redu i da će taj novac da se skupi i da ću ja to lečenje proći kako treba - priča Anđela.

Anđela Govedarica Foto: printscreen društvene mreže

"Je l' mogu ja da budem majka?"

Vranjanka ističe da joj je i dalje stresno da ide kod lekara i čeka rezultate. Strah uvek postoji, a njen najveći je da li će moći da se ostvari kao majka.

- Plašila sam se rezultata, do koliko stadijuma je to sve došlo. Plašila sam se da mi se pogorša stanje, da sutradan ne mogu da budem majka. To je jedno od glavnih pitanja: Je l' mogu da budem majka sutradan? To mi je najbitnije. Na poslednjoj kontroli rečeno mi je da se meni stanje pogoršalo, pojavile su se nove lezije. Sreća je u tome što većina lezija nije aktivno - kaže ona.

Ipak, srećna je, kaže, jer progresija nije ubrzana, već ide sporo. Pored toga, veruje da je najveći lek za čoveka u njegovoj glavi.

- Kakve su ti misli, takav ti je život. I onda se ja vodim time, jer bukvalno ako ja budem onako nervozna, tužna, ako mislim da nema tu spasa ili nečega, ja ću samo sebe uništiti. Ja uvek govorim ljudima, nemojte da budete negativni i neaktivni, jer prosto ja mislim da je lek za sve to pozitivna energija i aktivnost u današnjem danu. Samo želim da kažem da ništa nije nemoguće. Sve je moguće kad želiš i kad veruješ u to - zaključuje mlada Vranjanka.

Kako možete pomoći Anđeli

Slanje SMS poruke sa tekstom 1855 na 3030 (cena 200 dinara, jednokratna pomoć);

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002288435-16

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun: 160-6000002289912-47

IBAN: RS35160600000228991247

SWIFT/BIC: DBDBRSBG