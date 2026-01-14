Slušaj vest

Srpska Nova godina u Čajetini prvi put dočekana je ponoćnom Liturgijom u Crkvi Svetog arhangela Gavrila, koja je okupila veliki broj vernika. Nakon molitve i Liturgije vatromet je u ovom mestu podno Zlatibora označio dolazak Nove godine po julijanskom kalendaru.

Mali Božić, kako je u narodu poznat današnjidan, koji SPC slavi kao Obrezanje Gospodnje i praznik Svetog Vasilija Velikog, dočekan je punom crkvom i portom, gde su uz molitvu, ali i dost i veselje Čajetinci proslavili dolazak pravoslavne Nove godine.

- Blagodareći Gospodu na svim darovima u prethodnoj godini, pomolili smo se za mir u celom svetu i da predstojeća godina bude bolja od prošle, na spasenje duša i zdravlje svih ljudi dobre volje. Ponoćnu liturgiju služili smo sa sveštenicima iz više eparhija i prezadovoljni smo što je naša crkva bila puna vernika. To nam je najbolji pokazatelj da je vreme da liturgija u ponoć za pravoslavnu Novu godinu postane tradicija u našem hramu i mestu - kaže Petar Lazić, starešina čajetinske crkve.