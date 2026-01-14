Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je vanredna situacija na snazi u osam opština i naveo da je situacija u Srbiji nakon vremenskim neprilika relativno normalizovana, kao i da je stabilizovano snabdevanje električnom energijom.

Dačić je rekao da je vanredna situacija i dalje na snazi u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici, i delu teritorije opštine Lučani i najavio da će u petak ponovo biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj će biti razmatrana aktuelna meteorološka i hidrološka situacija u zemlji.

Kada je reč o snabdevanju električnom energijom, Dačić je rekao da su u Majdanpeku bez struje četiri mesne zajednice, da u Priboju struju nema 141 potrošač, u Arilju 325, u Čajetini 22, a u Kuršumliji 12 potrošača.

- Situacija se tu, barem po ovim podacima, stabilizovala - rekao je Dačić za TV Pink.

Foto: EMS

Naveo je da je Sektor za vanredne situacije u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve i sa Srpsko-ruskim humunitarnim centrom obezbedio 19 agregata kapaciteta od 120 do 750 kilovata koji omogućavaju da građani imaju struje.

Dačić je rekao da je Sektor za vanredne situacije od 4. januara imao 133 intervencije u kojima je bilo angažovano 297 vatrogasaca-spasilaca sa 142 vozila, 25 pumpi i tri čamca, a da su evakuisane 42 osobe.

- I dalje se obilazi teren, angažovani su i vatrogasci, pripadnici policije gde je potrebno i vojske i Crvenog krsta, civilne zaštite i mogu reći da je situacija relativno stabilizovana i normalizovana - kazao je ministar.

Ne propustite Srbija VANREDNA SITUACIJA I U MALOM ZVORNIKU: Zbog problema sa električnom energijom

Dačić je rekao da će Štab za vanredne situacije zasedati jednom nedeljno i dodao da je važna preventiva i da se sagleda situacija i izvuku pouke.

- Kad god se nešto desi, mi to sve lepo prebrodimo i zaključimo da nešto nije u redu, ali onda realizacija toga iz čega izvukli pouke sačeka do neke sledeće prilike. To ne bi trebalo da se ponavlja, mislim da bi sva ministarstva, sva javna preduzeća, sve institucije i poslovne organizacije, treba da u svom resoru sagledaju šta je faktor rizika i šta bi trebalo raditi da se to ne ponovi sledeće godine.

Ukazao je da je probleme sa električnom energijom uglavnom izazvalo padanje stabala i da treba sagledati kako da se to reši da ponovo ne dođe do vanredne situacije. Dačić je rekao da je Sektor za vanredne situacije prošle godine imao rekordnih 39.000 intervencija i da je evakuisano i spaseno više od 1.400 ljudi, a da u tom sektoru radi 3.700 ljudi.