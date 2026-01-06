Slušaj vest

Odluka je doneta na telefonskoj sednici Štaba za vanredne situacije, održanoj zbog pogoršanih vremenskih uslova, saopšteno je danas na sajtu opštine.

Trenutno je čak 37 trafostanica van funkcije što je, kako je saopšteno, dovelo do prekida u snabdevanju električnom energijom u više delova malozvorničke opštine. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore da se kvarovi otklone u najkraćem mogućem roku, stoji u saopštenju.

Prema najavi iz Elektrodistribucije, očekuje se da će u toku dana na većem delu teritorije opštine biti uspostavljeno uredno snabdevanje električnom energijom. Istovremeno, beleži se i porast vodostaja reka na teritoriji opštine, zbog čega Štab za vanredne situacije apeluje na građane koji žive u priobalnim područjima da budu posebno oprezni i prate uputstva nadležnih službi.

Prema trenutnim procenama, na području opštine Mali Zvornik ne bi trebalo da dođe do značajnijeg izlivanja reka, navodi se u

saopštenju.

Očekuje se, kako je precizirano, da protok vode na brani HЕ Zvornik dostigne oko 2.500 kubnih metara u sekundi, što se za sada ocenjuje kao kontrolisano stanje. Štab za vanredne situacije nastaviće da prati razvoj situacije i blagovremeno obaveštava javnost o svim daljim merama, stoji na kraju objave.