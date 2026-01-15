Slušaj vest

Današnje devojke često pribegavaju različitim tretmanima kako bi im kosa bila što lepša, a keratin je postao pravi hit. Ipak, treba biti oprezan prilikom odabira salona. Jedan naizgled bezazleni odlazak kod frizera pretvorio se za Ivu u pravu noćnu moru!

Ova devojka tvrdi da je nakon tretmana ostala sa spaljenom kosom i opečenim temenom.

Svoje iskustvo iz jednog beogradskog salona podelila je na Tiktoku.

- Rade u stanu, ali naplaćuju kao da je premijum. Platila sam 27.000 dinara za keratin, a izašla sam sa spaljenom kosom i opečenim temenom. Znači pogledajte, ne može prst da mi prođe kroz kosu, ovako izgleda kosa posle keratina očigledno - tvrdi Iva.

Kaže da su u tom stanu spuštene roletne, kao i da je atmosfera jeziva.

- Ko zna kakve hemikalije stavljaju na kosu i opasno je po zdravlje, ne možete da vidite, ali imam kraste koliko mi je spaljeno teme i peče me. Vlasnica salona je manipulator totalni. Ne javlja se, ne želi da primi reklamaciju, ignoriše vas totalno - besna je ova devojka.

Tvrdi da nije dobila ni fiskalni račun.

- Uplata ide na njen privatni račun, dakle utaja poreza. Uništavaju kosu! Delite, molim vas, da upozorite sve žene i da stanemo na put ovih spodoba pre nego što neko prođe gore od mene - upozorava Iva:

- Dakle, platite za keratin, operete kosu,kosa vam izgleda sve gore i gore, prst ne može da prođe, spaljena, nikakva.