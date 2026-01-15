Slušaj vest

Dok je narod uživao u novogodišnjoj atmosferi, jedan taksista je radio neprestano - od 7 ujutro do 5 ujutro narednog dana. Za tih 22 sata zaradio je koliko pojedini ne zarade za ceo mesec.

Obavio je 56 vožnji, a prvog putnika u 2026. častio je besplatnom vožnjom. Za njega, noći poput ove predstavljaju priliku za značajan prihod.

- Dok su svi slavili Novu godinu ja sam od 7 sati ujutsaru pa sutradan do 5 ujutru radio neprestano. Inače radim kao taksista - napisao je on na sajtu Iposvesti.

Kaže da je jedva pregurao dan uz kafu, guaranu i pozitivnu priču klijenata.

- Za tih 22 sata koliko sam bio dežuran zaradio sam 93.000 dinara. Prvog putnika u 2026. sam častio vožnjom. Za tih 22 sata obavio sam 56 vožnji. Mi taksisti se najviše obradujemo novogodišnjoj noći, reprizi i kad napolju pada kiša. U tim danima se može zaraditi brdo novca - pohvalio se on.

Ipak, mnogi su ga osudili i rekli da je to što je radio nebezbedno, te da je zbog umora mogao da izazove saobraćajnu nezgodu i nekoga zavije u crno.

- Ovo je ilegalno jer je nebezbedno. I ne bih sela u taksi nikad da znam da je vozač neispavan. Pročitaj malo šta neispavanost radi za kognitivne i motoričke sposobnosti. To je kao da si teško pijan. Glava je važnija od novca - navela je jedna korisnica.