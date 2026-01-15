Slušaj vest

Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, izjavio je u razgovoru za Kurir da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta.

- Ministarstvo je formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škola, školskim upravama i lokalnim samoupravama, posebno u opštinama gde je još uvek na snazi vanredna situacija. Nadamo se da će biti dovoljno resursa da drugo polugodište počne redovno, ali imamo i plan B, a to je da se, dok traje vanredna situacija, vratimo na onlajn režim, ali ovog puta privremeno i zbog prirodnih nepogoda, kao što je to bilo i u vreme pandemije.

On se, kako kaže, nada da će drugo polugodište početi regularno, ali ukoliko bude potrebe biće spremni da dok traje vanredna situacija organizuju onlajn nastavu u tim lokalnim samoupravama.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

S obzirom da meteorolozi najavljuju početak novog ledenog talasa 24. januara, za koji kažu da će biti jačeg intenziteta nego prethodni, upitali smo ministra da li to znači da se i u tom periodu može preći na onlajn nastavu ukoliko negde dođe do uvođenja vanredne situacije ili produžetka u nekim opštinama.

- Tim koji smo formirali prati situaciju na terenu u vezi sa vremenskim prilikama na području čitave Srbije i spremni smo da reagujemo ukoliko bude potrebe. Uputili smo i dopis direktorima škola u kome ukazujemo da je neophodno posebnu pažnju usmeriti na mere za stvaranje uslova za bezbedan boravak i rad dece u školama u aktuelnim vremenskim prilikama.

U skladu sa situacijom biće odlučeno koji model nastave je najbolji.

- Svakako ćemo u skladu sa situacijom odlučiti koji je model nastave najbolji, kako bi se obezbedio kontinuitet nastavnog procesa. Sve što smo uradili na polju digitalizacije doprineće da takav vid nastave bude efikasan i u najboljem interesu učenika, ali nadam se da do takve situacije neće doći - napominje ministar prosvete.

Stanković se osvrnuo i na pik sezone virusa. Deca se masovno vraćaju u kolektiv, a lekari upozoravaju na dalje širenje.

- Nadležne zdravstvene institucije kontinuirano prate epidemiološku situaciju, a Ministarstvo prosvete je spremno da reaguje, ukoliko bude potrebe.

Govoreći o pripremama i polaganju završnog ispita prvi čovek srpske prosvete naglasio je da su škole u obavezi da organizuju pripremu očenika osmih razreda za završni ispit.

- Škole imaju autonomiju da u skladu sa kapacitetima i potrebama svojih učenika procene kojom će dinamikom da realizuju pripremnu nastavu. Osim priprema u školama učenici se mogu pripremati i preko portala eVežbaonica, a na RTS Planeti, na podsajtu Moja škola, postavljeni su časovi koje učenici mogu da koriste za pripremu za polaganje završnog ispita. Takođe, biće objavljene i zbirke zadataka - dodao je.