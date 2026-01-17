Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva 19. januara proslavljaju Bogojavljenje, praznik kojim se slavi dan kada je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista koji je do tada živeo uz majku i njenog muža Josifa.

Po krštenju, koje je obavljeno trostrukim poranjanjem u vodu, otvorilo se nebo iz kog se javio glas Boga Oca koji je obznanio da je Isus sin njegov, a na Isusa je u vidu goluba sleteo Sveti Duh. Otuda se na Bogojavljenje pravoslavni vernici pozdravljaju drevnim pozdravom: "Bog se javi - Zaista se Bog javi".

- Bogojavljenje je još jedan veliki hrišćanski praznik radosti kada se proslavlja Krštenje Sina Božjeg, Gospoda našeg Isusa Hrista, u reci Jordanu, rukom Svetog Jovana Krstitelja, dok su se tokom samog čina otvorila nebesa, Duh Božji je u vidu goluba sišao na Gospoda i čuo se glas "Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji" (Mt. 4, 16-17). Vernici tog dana, ispunjeni velikom prazničnom radošću, odlaze u svoje hramove na liturgiju, a u nastavku se služi veliko vodoosvećenje - objasnio je ranije sveštenik Aleksandar Praščević.

Sveštenik Aleksandar Praščević uo plivanju za časni krst Foto: Printscreen Instagram

Prema njegovim rečima, u nekim mestima ljudi ovaj praznik proslavljaju i drugačije.

- U nekim krajevima, gde postoje uslovi, organizuju se litije do reka i jezera sa plivanjem za Časni krst! Svi hrišćanski praznici su događaji tokom kojih su vernici posvećeni svom vrlinskom životu, kada se trudimo da suzbijemo i pobedimo svaki greh u sebi, kada se naša srca greju u plamenu praštanja, ljubavi i radosti.

Od kada postoji plivanje za časni krst

- Plivanje za časni krst definitivno postoji od vremena hrišćanstva, pre svega zbog toga što je Isus kršten u vodi i bio je dodirivan krstom. Pa zato ljudi i plivaju za krst. Ono što se sigurno zna je da su u vreme pre Hrista završavajući taj zimski ciklus svetkovina, oni su odlazili na reke. Taj praznik zvao se praznik vodičara. Tada se između 18. i 19. januara išlo u povorci na reku gde se čekalo da se otvore nebesa i da bog da neki znak ljudima. Ti vodičari koji su išli pred reke i čekali da im se bog javi mogu zapravo da budu počeci plivanja za časni krst - govorila je etnološkinja Jasna Jojić.

Dodala je da se plivanje za časni krst može povezati sa hrišćanstvom i Bogojavljenjem zato što je to praznik u slavu krštenja Isusa Hrista.

Sveštenik Aleksandar Praščević govori nam da se ne zna sa sigurnošću kada je počelo da se praktikuje plivanje za časni krst, ali da postoje zapisi o tome.

- Nisam siguran da je negde zapisan tačan datum nastanka običaja bogojavljenskog plivanja za Časni Krst u našem narodu ali sam pronašao pisani trag u listu "Politika" da je ova tradicija u Beogradu obnovljena u vreme blaženopočivšeg patrijarha srpskog Varnave, na Bogojavljenje, 19. januara 1933. godine, sa napomenom da je reč o "starom običaju koji se u Beogradu nije vršio već nekoliko godina". Dovoljno je pomenuti da se ovaj praznik u Beogradu proslavljao na najsvečaniji mogući način uz učešće i prisustvo zaista velikog broja vernika uprkos teškim vremenskim uslovima da bi se shvatio značaj ovog praznika za pravoslavne vernike - objasnjava on.

Žene smeju da plivaju za časni krst

Sveštenik kaže nam da su, kada je reč o bogojavljenskom plivanju za Časni Krst, organizacioni programi po eparhijama i parohijama različiti.

- Činjenica je da naš narod voli ovaj običaj, kao i da iz godine u godinu sve je više učesnika, kako muškaraca tako i žena. Po rečima nekoliko sveštenika, koji već decenijama učestvuju u organizaciji ovog događaja, dobrodošli su svi vernici koji im se jave za blagoslov da u njemu učestvuju.

Ističe da su u mnogim parohijama organizovani preventivni zdravstveni pregledi kandidata, kao i provera bezbednosnog stanja u rekama i jezerima od strane stručnih lica, obezbeđeno je prisustvo stručnog medicinskog osoblja tokom samog događaja.

- Reč je o tradiciji koja izaziva kod učesnika i gledalaca predivna osećanja. Jedan prestonički sveštenik se ponosi iskustvom njegovih parohijana-učesnika koji obavezno prisustvuju Svetoj Liturgiji, a tokom plivanja oni koji su već doplivali do Časnog Krsta čekaju da i poslednji učesnik dopliva pa zajedno podižu Krst, ističući na taj način hrišćansku vrlinu ljubavi kao temelj u zajedništvu - napominje on.

Poreklo vuče iz antičke Grčke i Rima

- Bogojavljenje predstavlja kraj tih zimskih svetkovina koje su počele od svetog Nikole, ali mi znamo da su u starom Rimu i Grčkoj takođe postojali ti ciklusi zimskih praznika koji su počinjali takođe u decembru i završavali se sredinom januara. Na osnovu toga možemo da predpostavimo da je Bogojavljenje jedan paganski praznik koji je potom preuzet i implementiran u hrišćanstvo - kaže Jojić.

Ona je rekla da je jedan od najvećih dokaza za to su praznik rimske Saturnalije koje su se održavale u čast Sunca.

- Nekako je sasvim logično da su se te svetkovine odvijale u hladnim mesecima jer su dani tada bili kraći, a ljudi su se okupljali da se prisete toplih meseci i rada u polju kada su bili zajedno. Ovaj praznik se takođe vezuje za Delfe u antičkoj Grčkoj gde su se slavile Eleuzinske misterije. U to vreme kada mi smatramo da se otvaraju nebesa i da nam se Bog javlja oni su smatrali da im je javlja Apolon i odatle je definitvno stiglo poreklo teofanije - kaže ona.