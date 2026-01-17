Slušaj vest

Duže od 10 godina u Crkvi Svete Trojice u pocerskom selu Trbosilju vršena je liturgija o većim praznicima, obavljana su venčanja, krštenja i pričešća, svećene slavske panaije, a onda je odjednom, krajem aprila prošle godine, crkva proglašena nelegalnom i zaključana.

Niko iz Eparhije šabačke, u čijoj je nadležnosti ova crkva, nije našao za shodno da objasni meštanima zašto im je crkva zatvorena i zbog čega moraju slavske panaije da nose na osvećenje u drugo selo, u crkvu u Tekerišu. Od sveštenika koji je nekad služio u njihovoj crkvi čuli su da je iz Šabačke eparhije naređeno da se crkva zatvori jer je neosveštana.

Meštani se od tada u čudu pitaju kako je moguće da je neosveštana crkva radila više od 10 godina, da se u njoj služi liturgija i obavljaju krštenja, venčanja, ispovesti i pričešća i da se onda neko seti da je proglasi nelegalnom i zatvori.

Svetinju podigao meštanin

- Više od 10 godina crkva je normalno radila, išli smo svi na liturgije za praznike, paljeni su badnjaci uoči Božića, omladina se o praznicima okupljala u crkvi, mladenci su se venčavali, deca su krštavana, a onda su u maju ljudima koji slave Đurđevdan rekli da moraju panaiju da nose u crkvu u Tekeriš jer je naša crkva zatvorena. Navodno, iz Eparhije šabačke je naređeno da se Crkva Svete Trojice u Trbosilju zatvori jer je nelegalna, pošto nije osveštana - priča Trbosiljac Srećko Matić za Kurir.

Osim što su ostali bez crkve, koju je o svom trošku podigao jedan meštanin, Trbosiljci se sada pitaju šta je sa svim venčanjima i krštenjima koja su u toj crkvi obavljena i da li su, ako je crkva nelegalna, i ona nevažeća.

- Niko ništa da kaže i da objasni. Ljudi su se toliko godina u crkvi pričešćivali, venčavali, krštavali decu, osvećivali panaije, a sad je crkva proglašena nelegalnom. Da li to onda znači da su i sva venčanja i krštenja nelegalna i da se sve to mora ponoviti. I kako to da su iz Eparhije šabačke dozvolili da neosveštana crkva radi 10 godina, a onda se odjednom setili da je neosveštana. Pa ako je neosveštana, što je nisu osveštali i nastavili da vrše službu, nego su je proglasili nelegalnom i zaključali je - ogorčen je Matić.

I ne samo što meštanima Trbosilja niko ne zna da odgovori da li će im i kad crkva ponovo biti otvorena, nego do njih stižu glasine da to nije jedina crkva u lozničkom kraju koja je zaključana.

- Priča se da naša crkva nije jedina zatvorena na teritoriji opštine Loznica i da je još nekoliko crkava zaključano. A to zatvaranje crkava počelo je posle smrti episkopa Lavrentija, i po dolasku novog episkopa u Eparhiju šabačku - kaže Matić.

Validnost obreda

Verski analitičar Draško Đenović objašnjava za Kurir da su svi obredi koji su obavljeni u toj zatvorenoj crkvi pravovaljani, jer ih je obavio sveštenik koji je legalno rukopoložen.

- Krštenja i venčanja mogu da se obavljaju i ven crkvenog objekta. Pa do 4. veka nismo ni imali crkve. Bitno je da je sveštenik bio legalno rukopoložen. Ima mnogo mesta u inostranstvu u kojima se Srbima liturgije odvijaju u katoličkim ili luteranskim crkvama. Na Islandu nema pravoslavna crkva, već sveštenik SPC ide tri puta godišnje i služi u drugoj crkvi. Prvo pitanje je da li je meštanin koji je izgradio crkvu objekat i zemljište preneo na Eparhiju šabačku, kao i da li crkva ima upotrebnu dozvolu, odnosno da li ispunjava sve propise. Ne daj bože da se nešto desi, neko mora da preuzme odgovornost - kaže Đenović.

On ističe da crkveni odbor te crkve koji čine vernici iz sela imaju pravo da traže od Eparhije šabačke odgovore zašto im je crkva zatvorena.

- I te kako imaju pravo da traže prijem u Eparhiji šabačkoj i odgovore zašto im crkva ne radi. Može da se desi da nema dovoljno sveštenika. Ne može jedan sveštenik da opslužuje ne znam koliko domova. Možda je novi vladika napravio novi raspored. Pitanje je i zbog čega je crkva sagrađena i da li je čovek koji ju je sagradio radio kao pojedinac ili u dogovoru sa eparhijom. Ne može se graditi crkva gde kome padne na pamet. Pitanje je i koliko domova i meštana ima u selu i da li crkva može da se izdržava - zaključuje Đenović.

Otvorena pitanja - iz SPC nema odgovora

Pitanja zbog čega je posle više od 10 godina zatvorena Crkva Svete Trojice u selu Trbosilju, kao i koliko je ukupno crkava zatvoreno u lozničkom kraju, uputili smo elektronskim putem i Patrijaršiji SPC u Beogradu i Eparhiji šabačkoj još 1. decembra prošle godine, ali odgovore nismo dobili. U Pres-službi SPC rečeno nam je da se strpimo. U roku od mesec dana, koliko smo čekali odgovore na pitanja, više puta smo pokušali telefonom da kontaktirano sa Eperhijom šabačkom, ali se tamo niko nije javljao.

Podsetimo, nakon episkopa Lavrentija, koji je na čelu Eparhije šabačke bio od 2006. godine, po njenom odvajanja od Eparhije šabačko-valjevske pa do smrti u januaru 2022. godine, ovom eparhijom rukovodi episkom Jerotej (svetovno Nikola Petrović), koji je rođen 15. avgusta 1971. godine u Sremskoj Mitrovici. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u Sremskim Karlovcima i Beogradu od 15. do 21. maja 2022. godine episkop Jerotej je izabran za episkopa Eparhije šabačke.