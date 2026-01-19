Slušaj vest

U izbegličkoj kući gde žive tri žene, majka Ružica i dve ćerke, zidovi pamte više tuge nego smeha. Tri žene se svakog dana bore sa nemaštinom i dijagnozama.

Sve tri boluju od cerebralne paralize.

Do skoro su živeli bez struje i vode u izbegličkoj kući dok im opština nije ustupila privremeno novi dom gde imaju struju i vodu. Svaki dan je za njih nesigurnost, otac je prodao kuću gde su živeli i napustio ih je.

Dijana više ne može da ustane i svaki korak boli. Ona sada puzi i svakog dana bez terapije bolest napreduje.

Ovako možete pomoći:

- Pošalji SMS 1 na 3800 (200 din – Srbija)

- Doniraj kao pravno lice putem ugovora

Dinarski račun: 165-7010855807-48

Devizni račun: RS35165000701118835937

SWIFT: HAABRSBG

Paypal.me/pokrenizivotsrb

 - Kada se Dijana kupa mora da stavi stoličicu i tako da se kupa. Imam sestru u kolicima i nama bi mnogo značila nova kuća i prilaz zbog nje - priča za Fondaciju Pokreni život sestra Jovana.

"Organizacija 28. jun obezbeđuje izgradnju kuće, a naša misija je brzo delovanje i opremanje njihovog doma koji će im olakšati svakodnevno funkcionisanje, kao i da prikupimo sredstva za fizikalnu terapiju za našu Dijanu, navodi se u saopštenju ove fondacije.

