Ambasada Srbije u Madridu u ovom trenutku ne raspolaže zvaničnim informacijama nadležnih organa Kraljevine Španije o tome da li među stradalima ili povređenima u železničkoj nesreći ima državljana Republike Srbije, rečeno je za Kosovo onlajn iz ambasade.

„Ohrabrujuća je činjenica to što se do sada ambasadi nije obratio nijedan član porodice ili prijatelj sa interesovanjem za svoje bližnje u kontekstu ove nesreće“, navode.

Iz ambasade Srbije ističu da će nastaviti da pažljivo prate razvoj situacije na terenu i da blagovremeno obaveštavaju javnost.

Nesreća se dogodila u Adamusu u južnoj Španiji kada su dva voza iskočila iz šina. Do sada je potvrđeno da je 39 ljudi poginulo, a 152 povređeno od kojih je najmanje 24 u teškom stanju. Spasilačke službe, uz podršku vojske, nastavljaju potragu i evakuaciju sa mesta nesreće u Adamusu, dok uzrok sudara još nije poznat.