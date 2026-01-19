Slušaj vest

Ambasada Srbije u Madridu u ovom trenutku ne raspolaže zvaničnim informacijama nadležnih organa Kraljevine Španije o tome da li među stradalima ili povređenima u železničkoj nesreći ima državljana Republike Srbije, rečeno je za Kosovo onlajn iz ambasade.

„Ohrabrujuća je činjenica to što se do sada ambasadi nije obratio nijedan član porodice ili prijatelj sa interesovanjem za svoje bližnje u kontekstu ove nesreće“, navode.

Iz ambasade Srbije ističu da će nastaviti da pažljivo prate razvoj situacije na terenu i da blagovremeno obaveštavaju javnost.

Ne propustitePolitika"SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji
IMG-20251009-WA0230.jpg

Nesreća se dogodila u Adamusu u južnoj Španiji kada su dva voza iskočila iz šina. Do sada je potvrđeno da je 39 ljudi poginulo, a 152 povređeno od kojih je najmanje 24 u teškom stanju. Spasilačke službe, uz podršku vojske, nastavljaju potragu i evakuaciju sa mesta nesreće u Adamusu, dok uzrok sudara još nije poznat.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitikaU ŠPANIJI NAKON POGIBIJE 39 LJUDI NIKO NE BLOKIRA UNIVERZITETE I NE TRAŽI OSTAVKE: Pruga renovirana u maju 2025, uloženo 700 miliona evra, ali nema krvavih šaka
595.png
Planeta"NEŠTO U OVOJ NESREĆI JE VEOMA, VEOMA ČUDNO" Šokantna izjava ministra saobraćaja Španije nakon STRAVIČNOG SUDARA vozova (FOTO)
Španija sudar vozova
Planeta"BILO JE KAO ZEMLJOTRES, LJUDI ISKAKALI KROZ PROZORE DA SE SPASU" Drastično porastao broj mrtvih u sudaru vozova u Španiji! Očevici opisali stravične scene
Španija sudar vozova voz
PlanetaČEONI SUDAR VOZOVA U KATALONIJI: Najmanje jedna žrtva nesreće, na desetine povređene (VIDEO)
pjimage-48.jpg