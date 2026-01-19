Slušaj vest

Salame, paštete, kobasice, viršle, kulen i čajna, svakodnevni izbor na trpezi mnogih građana, nalaze se u kategoriji jedan kancerogenih namirnica Svetske zdravstvene organizacije. To je ista grupa u kojoj su cigarete, arsen i azbest. Prof. dr Miljan Ćeranić, koloproktolog i načelnik Centra za minimalno invazivnu hirurgiju Urgentnog centra, naglasio je da je važno razumeti šta zapravo znači ova klasifikacija.

Klasifikacija koju je objavila SZO znači da postoji konačan naučni konsenzus da je dugotrajna konzumacija ovih proizvoda povezana sa pojavom karcinoma, posebno raka debelog creva.

- Svetska zdravstvena organizacija je konačno potvrdila da su mesne prerađevine kancerogene. Ali to ne znači da je rizik isti kao kod cigareta ili azbesta. Nije isto ako neko pojede parče prerađevine i ako popuši kutiju cigareta - objašnjava dr Ćeranić.

Aditivi, so i stil života

Prema njegovim rečima, ključni problem nisu samo sami proizvodi, već i ono što se u njima nalazi.

- Kada govorimo o nitritima, nitratima, aditivima, velikim količinama soli - sve to ugrožava zdravlje - ističe dr Ćeranić za RTS.

Dodaje da studije koje govore o povećanom riziku moraju da se tumače pažljivo.

- Nije isto dva šnita šunke jednog, drugog ili trećeg kvaliteta. Zato je vrlo upitno koliko je takva studija precizna kada je reč o kvalitetu mesa i količini dodataka.

Ipak, činjenica je da se rak debelog creva sve češće javlja kod mlađih ljudi. Dok je ranije bio karakterističan za osobe starije od 50 godina, danas se beleži porast obolelih u grupi od 30 do 50 godina. U Velikoj Britaniji, na primer, zabeleženo je čak 75 odsto više slučajeva u mlađoj populaciji u odnosu na devedesete godine.

- Dugotrajna konzumacija prerađevina, smanjena fizička aktivnost i stres - sve zajedno dovodi do nove kategorije obolelih - upozorava dr Ćeranić.

Skrining i rana dijagnostika

U Srbiji se godišnje registruje oko 2.000 novih slučajeva karcinoma debelog creva. Stručnjaci zato apeluju na redovne preventivne preglede.

- Skrining podrazumeva testove na okultno krvarenje - takozvane FOB testove - kod osoba koje nemaju simptome. Ako je test tri puta pozitivan, onda se pacijent upućuje na kolonoskopiju - kaže dr Ćeranić i dodaje da je kolonoskopija "zlatni standard za dijagnostiku".

Standardna preporuka je da se sa skriningom počne posle 50. godine, dok su u Sjedinjenim Državama granicu već pomerili na 45.

- Ako neko u porodici ima karcinom debelog creva, onda se sa kontrolama kreće i ranije - naglašava profesor.

Posebno upozorava da svaka pojava krvi u stolici, anemije ili problema sa pražnjenjem zahteva hitnu dijagnostiku.

- Ako vam dođe pacijent od 35 godina i požali se na krv u stolici, obavezno ga treba uputiti na pregled.

Zajednički rad do boljih rezultata

Dr Ćeranić ističe da je lečenje karcinoma debelog creva multidisciplinarni proces.

- Hirurgija, hemioterapija, zračna terapija - sve mora biti povezano da bismo postigli dobre rezultate, uporedive sa zapadnim zemljama.

U tom cilju, Udruženje endoskopskih hirurga, čiji je on predsednik, organizuje kurseve i obuke za lekare različitih specijalnosti.

- Hoćemo da radimo svi zajedno - hirurzi, onkolozi, radiolozi i radioterapeuti. Takav vid edukacije može značajno da poboljša rezultate lečenja - zaključuje prof. dr Miljan Ćeranić.

Iako je poruka SZO jasna, lekari podsećaju da panika nije rešenje. Umerenost u ishrani, više fizičke aktivnosti i redovni preventivni pregledi ostaju najbolja odbrana od bolesti.

Nema bezbedne količne

Podsetimo, iako su SZO i Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) svrstale mesne prerađevine u kategoriju jedan kancerogenih namirnica još 2015. godine, nedavno su se pojavile nove studije koje skreću pažnju na istu opasanost.

Jedna od njih dodatno povezuje specifične konzervanse (poput natrijum-nitrita u šunki) sa povišenim rizikom ne samo od kolorektalnog raka, već i od raka prostate i dojke.

Druga studija objavljena u časopisu Nature Medicine prošle godine navodi da ne postoji "bezbedna" količina prerađenog mesa koja bi se mogla konzumirati bez povećanja rizika od raka, dijabetesa tipa 2 i ishemijske bolesti srca. Prema toj studiji, svakodnevna konzumacija od samo 57 grama (oko dva lista šunke ili jedna viršla) mesnih prerađevina vovećava za 11 odsto rizik od dijabetesa tipa 2 i 7 odsto veći rizik od kolorektalnog karcinoma.