Poznato je da pojedine majke vole da utiču na svoje sinove pri izboru partnerke, ali i da se mešaju u odnos, te nije retkost da svekrve i snaje ne budu u dobrim odnosima.

Odnosi između snaja i svekrva često su delikatni, a može doći i do nesuglasica posebno kada je reč o odgoju dece i ulozi muškarca u kućnim poslovima.

Jedna žena iz Srbije i njena svekrva bile su u idealnim odnosima, sve dok svekrva nije videla da njenoj unuci sin, odnosno otac devojčicin, menja pelene.

- Muž i ja živimo jedan miran i složan život. Kada imam previše obaveza, a on slobodnog vremena, uvek mi rado pomaže kakav god bio taj posao. Pomaže mi i oko kuhinje i oko dece. Pre neki dan ga je njegova majka, koju sam inače jako volela, našla kako menja pelene ćerkici. Bila sam u kupatilu i spremala sam se da kasnije izađemo - napisala je ona na sajtu Ispovesti.

Dodala je da se njena svekrva zbog toga frapirala.

- Žena se toliko frapirala da me izogovarala sa celom rodbinom, u smislu da sam nesposobna i da se nada da neću više rađati decu. Ona je živela u neko drugo vreme, njoj nije njen muž pomagao i par puta je spomenula da bi pre sebi odsekla ruke nego što bi dozvolila da joj muž pomaže u kuhinji. Ali to je njeno mišljenje i poštujem, a ovo je valjda naše mišljenje i naš život. Zašto moja majka nije loša svekrva i zašto ona svog sina tera da pomaže našoj snaji? - upitala je.

Korisnici su naveli da njen suprug ne pomaže njoj već da obavlja svoj deo dužnosti.

- Tako je i mene bivša svekrva ponižavala jer je njen sin prao "moje" sudove... Najgore od svega je što je on ćutao... Između ostalog, zato je i bivši - navodi se u jednom od komentara.