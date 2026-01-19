Slušaj vest

Po nalogu predsednika Aleksandra Vučića obezbeđena su finansijska sredstva da se već ove godine unaprede Prava na pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti, kada su u pitanju senzori i insulinske pumpe, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- To, konkretno znači da ce sva deca koja su do sada imala prava na ova pomagala moći da nastave da ih koriste i posle 18. godine o trošku države - izjavio je Lončar.

Lončar dodaje da će država takođe da snosi troškove senzora i za sve novoobolele starije od 18 godina, a koji imaju dijagnostikovan dijabetes tip 1.

Kontrola nivoa šećera u krvi

- Možda i najvažnija novina je da će pravo na senzore imati i sve trudnice, koje se nalaze na terapiji injekcijama insulina. Bitno je istaći da su obezbeđeni najsavremeniji senzori, koji se koriste u najrazvijenijim državama sveta - dodao je Lončar.

"Dali smo potpuno novi život za roditelje i decu obolelu od dijabetesa!" Ministar Memić bio prinuđen da senzor za dete kupuje na crno, a sada se sve promenilo! Izvor: Kurir televizija