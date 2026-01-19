Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 19. januara obeležavaju Bogojavljenje. Ovaj datum je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom.

Da li smo u čuvanju pravoslavnih vrednosti previše zatrpani običajima, šta je zaista važno, a šta nije obavezno u ove svete dane, za Kurir televiziju, govorio je Slobodan Stojković, teolog i autor i voditelj emisije Vrlinoslov na crkvenoj televiziji Hram.

Kako je teolog Slobodan Stojkovićistakao za Puls Srbije, Bogojavljenje je praznik kada treba ostaviti sve grehe iza sebe i stupiti u život svet tajnama pokajanja.

Živite sa svim vrlinama i onako kako je vaše naznačenje

- Danas liturgijski proslavljamo krštenje našeg Gospoda Isusa Hrista i takođe javljanje odnosno Svete Trojice. A kada gledamo iz duhovne perspektive slavimo praznik svetlosti i praznik pokajanja jer nas krštenje zapravo poziva na pokajanje u tom smislu. Kada kažemo da se Isus Hristos krstio na Jordanu on je time svima nama dao mogućnost da ovu našu ogrehovljenu prirodu ostavimo iza sebe i stupimo u život svetom tajnom pokajanja koji nas na jedan poseban način poziva da živimo sa svim vrlinama i bez greha i onako kako je naše naznačenje, a ono jeste takvo da oni kršteni vodom, oslobođeni od greha u pokajanju idemo putem duhovnosti, odnosno putem carstva Božijeg - rekao je Stojković i dodao:

- Ono što je veoma posebno a vezano je za Bogojavljenje jeste da mi vidimo tu slikovitu biblijsku scenu gde Sveti Jovan krštava pokajanjem i onda dolazi Sin Božiji na reku Jordan u svojoj 30. godini i na jedan poseban način, pošto je Sveti Jovan krstitelj najveći rođeni od žene podvižnik koji je poslednji starozavetni a prvi novozavetni prorok, on videvši Sina Božijeg koji dolazi kaže njemu da Gospod treba da krsti njega a ne obrnuto, i onda mu Gospod kaže da ostavi to po strani jer treba da se ispuni sve što je rečeno. Nakon krštenja čujemo glas sa neba koji govori: " Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji.", i nakon izlaska Gospodnjeg iz vode vidimo goluba koje je zapravo slika Svetoga Duha, i to predstavlja projavu Svete Trojice po prvi put.

