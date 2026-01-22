"Bilo mi je čudno što Radenko nije zinuo" Ovako je Srbin preživeo "Plavu grobnicu" - Vratio se, postao nastavnik pa đacima "zadavao muke"
Navršava se 110 godina od Albanske golgote, jednog od najtragičnijih i ujedno najuzvišenijih poglavlja srpske istorije, stradanja koje je zauvek urezano u kolektivno pamćenje srpskog naroda.
U zimu 1915. i proleće 1916. godine, srpska vojska i desetine hiljada civila krenuli su u povlačenje preko albanskih planina, bežeći pred združenim napadom austrougarske, nemačke i bugarske vojske.
Taj put, dug više od 700 kilometara, ostao je upamćen kao simbol stradanja, ali i istrajnosti jednog naroda.
Čitali smo o strahotama Albanske golgote, učili u školi potresnu Plavu grobnicu, na pomen Krfa prva asocijacija u Srba su postradali, glađu i zimom iznureni vojnici i s njima na hiljade civila koji su morali tamo da bi se jednom vratiti u otadžbinu kao pobednici. Ali nisu se svi vratili...
Ovaj zavet svakog Srbina tera na suze! Dva Grka su nas zadužila, dva Janisa Janulisa! Za jednog svih ovih godina nismo znali, sad je ta nepravda ispravljena!
Među onima koji su pristigli na ostrvo Vido mnogi su tamo zanavek i ostali. A kada nije bilo mesta više za ukop, njihova tela su spuštali u dubine Jonskog mora.
Znate li da je jedan Srbin vaskrsao iz mrtvih?
Njegovo ime je zavedeno u spise pokojnika, čamcem su njegove posmrtne ostatke ratni drugovi dovezli između Vida i Krfa... Ovako je o tom događaju pisao Dobrica Jovičić, prof istorije, a preneo je sajt Istorjski zabavnik:
- Među mnogim leševima koje je trebalo sa Vida baciti u more bio je i Radenko Savić iz Knjaževca, inače pisar u štabu. Kad su mu vezali kamenje i prišli da ga bace u more, vojnik Sanda ga je zapazio i bilo mu je čudno što pisar "nije zenuo" tj. što telo nije imalo otvorena usta. Ipak, kako se tih dana nagledao svakakvih strahota tome nije pridavao naročitu pažnju i nastavio je sa svojim tegobnim poslom - piše profesor:
- A onda se desilo čudo! Kad je pao u ledenu vodu, Radenko se osvestio i povikao: "Gde sam ja ovo? Pomažite braćo!" Oni koji su ga maločas mrtvog bacili u more, skočili su u vodu i izvuku ga, a Radenko ne samo da je preživeo nego je dočekao i oslobođenje zemlje i povratak u domovinu. Radenko je posle rata završio za profesora i predavao je geografiju u Gimnaziji u Smederevu. Bio je vrlo strog i đaci su se u šali "raspitivali" za njegove spasioce. Kasnije se preselio u Sokobanju i svake godine pozivao na Ozren one koji su ga spasili iz "Plave grobnice". Poslednji spasilac je preminuo 1966. a "begunac iz Jonskog mora 1916. godine" se pridružio saborcima 1977. godine.
Na večnom počinku...