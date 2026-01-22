Slušaj vest

Kako je na početku obraćanja istakao Dačić, cilj današnje sednice jeste da se još jednom sagleda stanje na terenu, hidrološka i meteorološka situacija sa prognozom za naredni period, stanje na putevima, vodama..

Odmah zatim obratio se direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Jugoslav Nikolić.

- Konstatujem da su se meteorološke prognoze iz prethodnog perioda u potpunosti ostvarile, što je imalo direktan uticaj na smirivanje i stabilizaciju situacije na terenu, na kojem je usled ekstremnih vremenskih pojava, to je usled snega i ledene kiše u prvoj dekadi meseca, bila proglašena vanredna situacija, na šta je RHMZ pravovremeno i upozorio – istakao je Nikolić.

Vremenska prognoza do kraja januara

U nastavku osvrnuo se na vremensku prognozu koja će uslediti u narednom periodu na teritoriji Republike Srbije.

On je najavio slabljenje mrazeva i porast dnevnih temperatura, koje će od 23. januara biti od plus pet do plus 12 stepeni. Očekuje se i da će RHMZ izdati upozorenje zbog olujnih udara vetra od preko 100 km/h.

Od 23. januara temperature u plusu

- U nastavku januara slabljenje jutarnjih mrazeva. Od 23. do 31. januara u većini mesta, uključujući područje Beograda od +5 do +11 stepeni - istakao je Nikolić na Sednica Štaba za vanredne situacije

Kako je dodao, usled toga očekuje se da će RHMZ izdati upozorenje najmanje trećeg stepena, to je narandžasti, a potencijalno je moguće i najviši četvrti stepen upozorenja.

- Podsećam da su posledice vetra ovakvog intenziteta u prethodnim godinama bile štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na šumskim kompleksima i individualnom drveću, kao i problemi u funkcionisanju saobraćaja - rekao je on.

Očekuju se intenzivne padavine do kraja meseca

- Padavine koje očekujemo do kraja meseca generalno će biti veoma slabe, pretežno u vidu prolazne ili kratkotrajne kiše u nižim predelima, dok se na planinama i u Timočkoj krajini povremeno očekuje slab sneg. Veće količine padavina prognoziraju se samo u nedelju 25. januara na jugu Srbije i u ponedeljak 26. januara na jugu i istoku Srbije, kada očekujemo 20 do 40 mm kiše, lokalno možda i više, uz napomenu da su ipak te količine i dalje znatno niže u odnosu na vrednosti zabeležene u prvoj dekadi januara meseca ove godine.

Usled noćnog i jutarnjeg mraza i dalje je neophodan oprez zbog poledice, mada će ova pojava biti ređa u odnosu na prethodni period.

Vremenska prognoza za februar i mart

Što se tiče najnovije analize dugoročnih vremenskih uslova, prema rečima direktora RHMZ, u februaru se očekuje da srednja mesečna temperatura bude malo iznad prosečnih vrednosti, to je da se kreće u intervalu od plus jedan do plus četiri stepena.

U martu se, rekao je, očekuju temperature iznad prosečnih vrednosti.

Vodostaji svih reka u Srbiji su u stagnaciji.

Što se tiče stanja na terenu kad je reč o snabdevanju električnom energijom, apsolutno je stabilno, poručeno je na sednici.

Na teritoriji Vranja su učestali sitniji odroni, rečeno je povodom stanja na putevima. Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu i posipaju klizne deonice, gde je moguć led.