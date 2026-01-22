Slušaj vest

Bespovratna finansijska sredstva za kupovinu prve nekretnine, u ukupnoj vrednosti od gotovo 1,5 miliona evra, dobilo je 86 porodica u Srbiji.

Naime, u Palati Srbija danas je održana 11. sednica Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, prva u ovoj godini.

Predsednik Komisije, ministar za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, istakla je da se ova mera u praksi pokazala kao jedna od najznačajnijih i najkonkretnijih vidova podrške države porodicama, jer im omogućava rešavanje jednog od ključnih životnih pitanja - obezbeđivanja krova nad glavom.

Jelena Žarić Kovačević
Ovo je rešenje za jedno od ključnih pitanja - obezbeđivanje krova nad glavom Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju / Tijana Ćirić

Država na ovaj način šalje jasnu poruku građanima da stoji uz porodice i da kontinuirano ulaže u njihovu sigurnost i budućnost.

Za ovu vrstu subvencije, koja podrazumeva mogućnost dobijanja do 20 odsto od ukupne vrednosti nekretnine, u maksimalnom iznosu do 20.000 evra, mogu da apliciraju majke koje po prvi put stiču nekretninu u svoju imovinu.

U momentu podnošenja zahteva dete ne sme da bude starije od godinu dana, a primanja supružnika ne smeju da prelaze dve
prosečne zarade na republičkom nivou, objasnila je ministarka.

sastanak
Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju / Tijana Ćirić

Ona je izrazila uverenje da će Komisija i u narednom periodu nastaviti sa radom ustaljenom dinamikom, održavajući sednice jednom mesečno, kako bi se zahtevi obrađivali što efikasnije, a podrška porodicama stizala blagovremeno. Dodala je da se najveći deo povećanja budžeta Ministarstva za 2026. godinu upravo odnosi na subvencije za majke, te da je iznos za tu namenu uvećan sa prošlogodišnjih 750 miliona dinara na 1,1 milijardu dinara.

Jelena Žarić Kovačević na sastanku
Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju / Tijana Ćirić

Od 2022. godine kada je doneta Uredba do danas isplaćeno je oko 20,3 miliona evra i to za više od 1.300 zahteva, što znači da je isto toliki broj porodica u Srbiji dobilo svoj dom.

Jelena Žarić Kovačević
Srbija naša porodica konferencija
Jelena Žarić Kovačević
Jelena Zaric Kovacevic5.jpeg