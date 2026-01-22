Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju / Tijana Ćirić

Bespovratna finansijska sredstva za kupovinu prve nekretnine, u ukupnoj vrednosti od gotovo 1,5 miliona evra, dobilo je 86 porodica u Srbiji.

Naime, u Palati Srbija danas je održana 11. sednica Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, prva u ovoj godini.

Predsednik Komisije, ministar za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, istakla je da se ova mera u praksi pokazala kao jedna od najznačajnijih i najkonkretnijih vidova podrške države porodicama, jer im omogućava rešavanje jednog od ključnih životnih pitanja - obezbeđivanja krova nad glavom.

Država na ovaj način šalje jasnu poruku građanima da stoji uz porodice i da kontinuirano ulaže u njihovu sigurnost i budućnost.

Za ovu vrstu subvencije, koja podrazumeva mogućnost dobijanja do 20 odsto od ukupne vrednosti nekretnine, u maksimalnom iznosu do 20.000 evra, mogu da apliciraju majke koje po prvi put stiču nekretninu u svoju imovinu.

U momentu podnošenja zahteva dete ne sme da bude starije od godinu dana, a primanja supružnika ne smeju da prelaze dve

prosečne zarade na republičkom nivou, objasnila je ministarka.

Ona je izrazila uverenje da će Komisija i u narednom periodu nastaviti sa radom ustaljenom dinamikom, održavajući sednice jednom mesečno, kako bi se zahtevi obrađivali što efikasnije, a podrška porodicama stizala blagovremeno. Dodala je da se najveći deo povećanja budžeta Ministarstva za 2026. godinu upravo odnosi na subvencije za majke, te da je iznos za tu namenu uvećan sa prošlogodišnjih 750 miliona dinara na 1,1 milijardu dinara.

