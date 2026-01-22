Kurir saznaje: Upaljen alarm na Umki, širi se zaraza u vrtiću i školi, a sumnja se i na ovo! Oglasili se nadležni
Četvoro mališana iz obdaništa u beogradskom naselju Umka, pri Predškolskoj ustanovi Čukarica, zaraženo je šugom u prethodnih mesec dana, a u ponedeljak je zaraza uočena i kod dvoje đaka tamošnje OŠ "Dositej Obradović", saznaje Kurir!
Što se tiče vrtića, dvoje dece je iz predškolske, a dvoje iz mlađe grupe. Roditelji su zabrinuti da će se brojka uvećavati i tvrde da od uprave dobijaju šture informacije, te da ništa nije urađeno da se spreči širenje. Nadležni ističu da su preduzete sve mere.
- U vrtiću nisu na vreme izolovali decu, spajali su grupe, deca su se mešala i boravila u dežurnim sobama. Čak neki kažu da je i jedna vaspitačica zaražena - rekao je za Kurir jedan od roditelja iz Umke.
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd potvrdio je za Kurir da su u periodu od 25. decembra 2025. do 18. januara registrovana četiri slučaja šuge u vrtiću.
Uključena terapija
- Predložene su i preduzete protivepidemijske mere. Oboleloj deci uključena je antiskabiozna terapija, a članovima njihovih porodica prepisana je terapija po protokolu - navode za Kurir i dodaju:
- Data je preporuka da se deca iz dve vrtićke grupe i zaposleni iz bliskog kontakta sa zaraženom decom jave nadležnom lekaru. Kontaktirano je i s načelnicom pedijatrije DZ Čukarica - Umka i ona je obaveštena o pojavi šuge i potrebi primene preventivne antiskabiozne terapije.
Direktorka PU ustanove Čukarica uputila nas je na Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, gde su nam rekli da je 26. decembra potvrđen prvi slučaj, 9. januara drugi, 15. januara treći i 18. januara četvrti.
- Preduzete su sve mere u cilju sprečavanja širenja infekcije, vanredna zamena posteljine, detaljno pranje i dezinfekcija igračaka i nameštaja grupne sobe, sanitarnog čvora, kao i garderobnih ormarića. Higijensko stanje u vrtiću je zadovoljavajuće.
Da se šuga pojavila i u OŠ "Dositej Obradović", potvrdio je za Kurir direktor Dragan Mišić.
- Primećena su dva slučaja u ponedeljak, i to kod dece nižih razreda. Oni imaju braću i sestre u vrtiću. Odmah je rečeno roditeljima da se sprovede lečenje. U školi smo pojačali higijenske mere, a obratili smo se i Gradskom zavodu za javno zdravlje za pomoć i savet.
O šugi
- Simptomi se javljaju četiri do šest nedelja nakon zaražavanja kod osoba koje se prvi put zaraze
- Kod osoba koje su ranije već imale šugu simptomi nastaju dan do četiri dana po ponovnom izlaganju
- Osoba je zarazna od momenta izlaganja šugi, pa sve dok se šugarac i njegova jajašca ne unište odgovarajućim lekovima
- Period inkubacije kod prve infestacije (zaražavanja) iznosi dve do šest nedelja, a kod ponovne infestacije je znatno kraći, dan do tri dana
- Bolesnici su zarazni i u inkubacionom periodu
- Kod odojčadi i male dece najčešće je zahvaćena koža glave, lica, vrata, dlanova i tabana
- Moguće su komplikacije u vidu sekundarne bakterijske infekcije lezija (povreda kože) nastalih češanjem
Šuga nije iskorenjena, kako neki misle. Tokom 2024. samo na teritoriji Beograda evidentirano je 350 obolelih, a u poslednjih pet godina - 2.599 slučajeva.
Šugarac se ne prenosi rukovanjem
Pedijatar dr Saša Milićević napominje za Kurir da šuga nije iskorenjena, kao i da je često prisutna u kolektivima.
- Primećeno je da se šuga širi, recimo, kad žene probaju odeću u buticima. Ako duže vreme drže odelo na sebi, šugarac može da se prenese tako. Može i preko posteljine. Ne može se preneti običnim rukovanjem. Šuga nije toliko opasna, ali može biti uporna. Šugarac uđe u kožu i sam pravi kanale i, kada počne da se razmnožava, to svrbi, može čak da bude i u genitalnom predelu. Važno je da se na vreme prepozna i da se leče svi članovi porodice. Važno je da se odeća i posteljina iskuvaju.
Preventivne mere za vrtiće
- kod svake promene zdravstvenog stanja dete se izoluje iz grupe i o tome se obaveštavaju roditelji
- medicinska sestra na preventivno-zdravstvenoj zaštiti upućuje roditelje u nadležni dom zdravlja
- izabrani pedijatar sprovodi pregled i izdaje potvrdu da je dete zdravo i sposobno za kolektiv
- proveravanje zdravstvenog stanja ostale dece, praćenje broja prisutne i odsutne dece, utvrđivanje razloga odsustva dece
- ne mešanje sa ostalim vaspitnim grupama
- podizanje higijenskih mera na viši nivo
- redovno i pravilno pranje ruku
- promena posteljine
- provetravanje prostorija
- detaljno pranje i dezinfikovanje pribora, opreme i nameštaja u prostorijama u kojima je boravilo jedno ili više dece, ili osoblja sa tegobama
- obavlja svakodnevno pranje i dezinfekcija dečjih igračaka, boksova za njihovo odlaganje i dr.