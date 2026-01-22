O šugi

- Simptomi se javljaju četiri do šest nedelja nakon zaražavanja kod osoba koje se prvi put zaraze

- Kod osoba koje su ranije već imale šugu simptomi nastaju dan do četiri dana po ponovnom izlaganju

- Osoba je zarazna od momenta izlaganja šugi, pa sve dok se šugarac i njegova jajašca ne unište odgovarajućim lekovima

- Period inkubacije kod prve infestacije (zaražavanja) iznosi dve do šest nedelja, a kod ponovne infestacije je znatno kraći, dan do tri dana

- Bolesnici su zarazni i u inkubacionom periodu

- Kod odojčadi i male dece najčešće je zahvaćena koža glave, lica, vrata, dlanova i tabana

- Moguće su komplikacije u vidu sekundarne bakterijske infekcije lezija (povreda kože) nastalih češanjem