Batut dao savete kako se zaštititi od gripa

Građani Srbije danima unazad se žale se na virus koji im "lomi telo", neprestano kašlju i ne mogu da ustanu iz kreveta, a tu je i temperatura koja traje i po par dana. Nije ni čudo, s obzirom da su se praznici priveli kraju, mnogi su se vratili na posao, a deca u školske klupe.

Kako ističe doktorka Biserka Obradović virus gripa nam se iz nedelje u nedelju povećao počev od decembra meseca, a evo kakva je trenutna situacija i ko je najviše na udaru.

Opšte je poznato da je virus gripa kapljična infekcija koja se prenosi direktnim putem, vazduhom i njeno prenošenje s čoveka na čoveka je najintenzivnije, pogotovo u kolektivima.

U prošloj nedelji smanjenje virusa gripa

- U prošloj nedelji, od 5. do 11. januara imali smo blago smanjenje slučajeva virusa gripa. Bilo je 13.601 oboljenje slično gripu, a u šta spada i grip, u odnosu na delju ranije ta brojka je iznosila 17.311. Druge respiratorne infekcije imalo smo u 11.012 slučajeva - otkriva dr Biserka Obradović za "Blic".

Kako ističe, ne može se govoriti o tome da je došlo drastičnog smanjenja jer grip je dosta kontagiozno (zarazno) oboljenje, dosta je virulentan i prešao je prag epidemije.

Najmlađi najugroženiji

- Ovo smanjenje nije smanjenje broja obolelih već smo imali loše vreme, dosta je bilo hladno i klizavo, ljudi su slabo izlazili iz kuća. Ona deca koja idu u vrtić ostala su kod kuće, pa se virus manje širio, a znamo da najviše obolelih imamo kod dece od 0 do 4 godine života, zatim deca od 5 do 14 godine i onda sledi ostalo stanovništvo - objašnjava dr Obradović za "Blic".

Kako je do skora trajao zimski raspust, deca nisu išla u škole i vrtiće, a sada je situacija drugačija.

Odu na posao zdravi, vrate se bolesni

- Stanje se pogoršava, dovoljno je da jedno dete bude zaraženo, pa da se virus prošiti, oni koristi iste igračke, uzimaju tuđe posuđe, cure im nosići, kijaju, virus se tako intenzivno širi. Inkubacija traje od 4 sata do 2 dana i neko može da ode u vrtić, školu ili na posao zdrav, a vrati se bolestan - ističe dr Obradović.

Kako kaže, iako uvek učimo decu da dele sa drugarima užinu, sada, u ovom periodu pika virusa gripa, ne bi bilo poželjno.

Prema njenim rečima, trenutno je aktuelno više virusa, to su:

- kovid

- virus influence (virusno oboljenje respiratornog trakta)

- virus gripa

- adeno virusi - ostali virusi čiji su simptomi blaži

"Osećaj kao da je tenk prešao preko tela"

Najintenzivniji simptomi javljaju se kod virusa gripa gde je temperatura i do 39, pa i 40 stepeni.

- Čovek se oseća malaksao, javljaju se bolovi u mišićima, zglobovima, leđima, ima utisak da je tenk "prešao" preko njegovog tela, takođe tu je i glavobolja koja je praćena bolom u očnim jabučicama - objašnjava dr Biserka Obradović.

Takođe, prisutni su, ali u manjoj meri virusi tipa AH1 i AH3, a u prethodnoj nedelji, prema rečima doktorke, nije bilo virusa tipa B.

Simptomi kovid virusa

Kada je reč o kovidu, kod njega se javljaju slabiji simptomi.

- Ovaj kovid spada u soj stratusa, iz reda omnikus koji ima znatno slabije simptome, bez temperature i koja traje jedan dan. Ljudi nesmetano skinu temperaturu, odu na posao i tako se virus brzo širi. Kod kovida imamo nalete kašlja, dok se kod ostalih virusa ne javlja kašalj u naletima, ali zaraženi osećaju isto bolove u mišićima i zglobovima - ističe doktorka.

Kod adeno virusi koji spadaju u respiratorne sincicijalne viruse simptomi su blaži, dolazi do:

- kijavice

- bola u grlu

- glavobolje

Kako da se zaštitite od virusa

Kako savetuje doktorka Biserka Obradović za "Blic", od gripa je najbolja preventiva vakcinacija.

- Ako se pitate da li je kasno, nije. I sada može da se vakciniše, ali ne treba zaboraviti da dve nedelje čovek nije zaštićen i može oboleti. Dve nedelje od vakcinacije osoba je podložna virusu gripa - savetuje doktorka.

- Znamo da je grip jedna kapljična infekcija, prenosi se kijanjem, kašljanjem, razgovorom, putem poljupca, preko kontaminiranih predmeta i iz tih razloga treba da izbegavamo bliski kontakt sa obolelima, da redovno peremo ruke, da ne dodirujemo oči, nos i usta prljavim rukama. Treba podizati imunitet, uvrstiti ishranu bogatu voćem i povrćem, vitamin D i C i naravno da imamo dobar san od 6 do 8 sati. I redovno provetravamo prostore - ističe ona i za kraj dodaje da upravo ovo vreme, hladno, prija virusima, te da ih hladnoća neće tako lako "ubiti".

