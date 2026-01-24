Kafa 400, pljeskavica 1.800, rakija 600, a tek prasetina: Detaljni cenovnik ića i pića na Kopaoniku, evo šta je najjeftinije
Kafa od 180 do 400 dinara, espreso od 260 do 390, energetska pića i do 790, dok se cena pljeskavice na Kopaoniku ove sezone kreće u rasponu od 580 do čak 1.790 dinara, piše Info Kop, koji je dao analizu cena 26 najčešće konzumiranih artikala u ugostiteljskim objektima i pokazao velike razlike od lokala do lokala, pri čemu se ukupna vrednost potrošačke korpe kreće od 11.950 do 22.460 dinara.
- Ako bismo ove godine kupili sve artikle iz naše potrošačke korpe po najnižim cenama, morali bismo da izdvojimo 11.950 dinara, odnosno 22.460 po najskupljim cenama. Dakle, procentualno gledano 87.95 odsto je varijacija u ceni između najjeftinije i najskuplje korpe. Ako bismo cene uporedili sa prošlogodišnjim, cena najjeftinije potrošačke korpe je bila 11.770, a najskuplje 21.889. Procentualno razlika je tada bila 85.97 odsto.
Razlike u ceni u odnosu na prošle godine?
- Upoređujući prošlogodišnje najjeftinije cene sa ovogodišnjim najjeftinijim, realno poskupljenje je 1.53 odsto, dok su najskuplje cene skočile za 2.61 odsto. Ako bi pogledali dvogodišnji trend, najjeftinije cene su realno poskupele za 7.37%, dok su najskuplje cene skočile za 5.47%. Na trogodišnjem periodu, najjeftinije cene su realno poskupele za 20.16%, dok su najskuplje cene skočile za 8.71%.
- Važno je napomenuti da, kao i obično, ovogodišnji trend poskupljenja nije ravnomerno raspoređen. Kod najjeftinijih cena razlike su uglavnom minorne i relativno ujednačene, sa prosečnim realnim rastom od 1.53%, dok su povećanja zabeležena kod najskupljih cena najprodavanijih artikala, što je i vidljivo na graficima. Istovremeno, kod proizvoda sa manjim obimom prodaje najskuplje cene su često ostale nepromenjene ili su čak snižene, čime je ukupno poskupljenje najskupljih cena delimično iznivelisano, na ukupno zabeleženih 2.61%. Ipak, zbog neujednačenog asortimana među kafićima, nije moguće sprovesti dublju analizu rasta cena po pojedinačnim artiklima, zbog čega već godinama koristimo potrošačku korpu kao relevantan reper za praćenje promena cena.
Cene 26 artikala
Alkoholna i žestoka pića:
- Rakija - 340 do 580 dinara
- Kuvana rakija - 300 do 650 dinara
- Pelinkovac - 300 do 650 dinara
- Domaća piva 0,33 - 320 do 550 dinara
- Kuvano vino - 330 do 750 dinara
- Vodka - 350 do 910 dinara
- Viski Ballantines - 390 do 870 dinara
- Viljamovka 0,03 - 350 do 610 dinara
Gazirana, negazirana i energetska pića:
- Gazirani sokovi (Coca Cola, Fanta, Sprite...) - 300 do 490 dinara
- Negazirani sokovi (breskva, jabuka, đusevi...) - 300 do 515 dinara
- Guarana - 400 do 490 dinara
- Red Bull - 450 do 790 dinara
Kafe, čajevi i čokoladna pića:
- Obična kafa - 180 do 400 dinara
- Espreso kafa - 260 do 390 dinara
- Nes kafa - 300 do 450 dinara
- Čaj - 240 do 530 dinara
- Mineralna voda - 200 do 445 dinara
- Topla čokolada - 300 do 620 dinara
Hrana:
- Palačinke (mala/velika) - 380 do 950 dinara
- Krofna - 200 dinara
- Pljeskavica - 580 do 1.790 dinara
- Ćevapi 10 kom - 1.300 do 1.720 dinara
- Gibanica - 230 do 990 dinara
- Lepinja sa kajmakom - 300 do 970 dinara
- Topli sendvič - 350 do 1.150 dinara
- Prasetina/Jagnjetina 1kg - 3.000 do 4.000 / 3.500 do 5.000 dinara
Kurir.rs/ Infokop