Kafa od 180 do 400 dinara, espreso od 260 do 390, energetska pića i do 790, dok se cena pljeskavice na Kopaoniku ove sezone kreće u rasponu od 580 do čak 1.790 dinara, piše Info Kop, koji je dao analizu cena 26 najčešće konzumiranih artikala u ugostiteljskim objektima i pokazao velike razlike od lokala do lokala, pri čemu se ukupna vrednost potrošačke korpe kreće od 11.950 do 22.460 dinara.

- Ako bismo ove godine kupili sve artikle iz naše potrošačke korpe po najnižim cenama, morali bismo da izdvojimo 11.950 dinara, odnosno 22.460 po najskupljim cenama. Dakle, procentualno gledano 87.95 odsto je varijacija u ceni između najjeftinije i najskuplje korpe. Ako bismo cene uporedili sa prošlogodišnjim, cena najjeftinije potrošačke korpe je bila 11.770, a najskuplje 21.889. Procentualno razlika je tada bila 85.97 odsto.

Razlike u ceni u odnosu na prošle godine?

- Upoređujući prošlogodišnje najjeftinije cene sa ovogodišnjim najjeftinijim, realno poskupljenje je 1.53 odsto, dok su najskuplje cene skočile za 2.61 odsto. Ako bi pogledali dvogodišnji trend, najjeftinije cene su realno poskupele za 7.37%, dok su najskuplje cene skočile za 5.47%. Na trogodišnjem periodu, najjeftinije cene su realno poskupele za 20.16%, dok su najskuplje cene skočile za 8.71%.

- Važno je napomenuti da, kao i obično, ovogodišnji trend poskupljenja nije ravnomerno raspoređen. Kod najjeftinijih cena razlike su uglavnom minorne i relativno ujednačene, sa prosečnim realnim rastom od 1.53%, dok su povećanja zabeležena kod najskupljih cena najprodavanijih artikala, što je i vidljivo na graficima. Istovremeno, kod proizvoda sa manjim obimom prodaje najskuplje cene su često ostale nepromenjene ili su čak snižene, čime je ukupno poskupljenje najskupljih cena delimično iznivelisano, na ukupno zabeleženih 2.61%. Ipak, zbog neujednačenog asortimana među kafićima, nije moguće sprovesti dublju analizu rasta cena po pojedinačnim artiklima, zbog čega već godinama koristimo potrošačku korpu kao relevantan reper za praćenje promena cena.

