Lažni stanodavci na sve načine pokušavaju da obmanu lakoverne građane. U poslednje vreme povećan je broj pritužbi na one koji pokušavaju da uzmu novac unapred za stanove čiji nisu vlasnici, već su fotografije ukrali na oglasima.

Izvesni Gile navodno izdaje stan u centru Koteža, a fotografija koju je objavio je fotografija kuće koja se prodaje u Leskovcu.

Žena koja je želela da iznajmi stan od dotičnog gospodina Gileta, sasvim slučajno je videla fotografije na oglasima za prodaju nekretnina u Leskovcu.

- Učnila bih još jednog gospodina poznatim za prevaru izdavanje stanova koja postaje sve češća i češća nažalost. Naime, gospodin upisan Gile Gile je gospodin Igor M. koji je iz Leskovca (kako on kaže). Gospodin se javlja sa ponudom da izdaje stan u Kotežu, tražim slike i dobijam slike kuće koju izdaju neki ljudi u Leskovcu (tada još uvek to nisam znala) - navela je jedna korisnica Fejsbuka u grupi "Leskovački oglasi".

Rekao joj je kada su se čuli da je na terenu, da radi, da nije u Beogradu i da ne može da dođe da joj pokaže stan.

- Rekao je: "Jedino da dam otkaz ili da otvorim bolovanje". Što naravno nikako nema smisla. Govorim da meni stan treba od februara i da slobodno kaže koji dan mu u narednim danima odgovara da dođe do Beograda da pogledamo stan. Dotični Igor (ako se tako uopšte zove) predlaže da ključ pošalje autobusom ujutru, a da ja pri preuzimanju ključa njemu uplatim 400 evra na Postnet. Navodi da ne može da da račun iz nekog razloga pa mu je bolje i bliže da novac podigne u pošti - navela je umalo prevarena gospođa.

Pitala ga je gde se stan tačno nalazi, odgovor je bio u samom centru Koteža, kod pekare.

- Dalje podatke šaljem nakon uplate ako se slažete? Apsolutno nenormalno. Da ti uplatim novac, a oči i stan ti nisam videla, a da mi nakon toga kažeš gde je stan. Kada sam zatražila lične podatke odjednom je dao predlog da za 6 dana može da dođe u Beograd da pokaže stan, nakon toga nailazim na oglas kuće koji mi je gospodin predstavio kao njegov stan u Kotežu - besna je ona.

Poslala mu je to, a on je zvao i govorio kako je to nesporazum, kako je poslao pogrešne slike.

- Govorio je kako ću se uveriti u to kada dođe u utorak da pogledam stan. Nakon toga zahtevam da mi pošalje slike pravog stana, ali odbija, sa razlogom da sam ja nervozna i da sačekam utorak jer ako on može da, da 100 evra za put, mogu i ja da sačekam. Nakon toga mu pišem poruke da ukoliko zaista ima stan nema potrebe da se brine da li ću da budem nervozna jer živimo u 21. veku i lako se može otkriti da li su slike njegove ili tuđe. Da li je još neko imao iskustva sa njim? Da li je još nekoga hteo da prevari? Ovim putem vas sve upozoravam da ga blokirate čim vam se javi. Dragi ljudi, čuvajte se. Ima Boga, gleda sve - zaključila je ona.