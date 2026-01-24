Posvađali smo se, otišao je iz kuće, a onda sam dobila poziv koji mi je promenio život: Potresna ispovest Ivane kojoj je sudbina nanela najteži udarac!
Postoje vesti koje u jednom trenutku zaustave vreme. Koje preseku život na "pre" i "posle". Za Ivanu, taj trenutak dogodio se pre 12 godina, kada je u saobraćajnoj nesreći izgubila supruga i sa samo 25 godina ostala sama - sa bebom od svega tri meseca u naručju.
- Danas je tačno 12 godina od dana kada sam u saobraćajnoj nesreći izgubila mog muža. I sa 25 godina sam ostala udovica, sa detetom od tri meseca - započinje Ivana svoju potresnu ispovest.
Ali ono što ovu priču čini još težom jeste činjenica da njihov poslednji susret nije bio oproštaj, već tišina posle svađe.
- Dan kada je moj muž poginuo, mi smo bili posvađani par dana i on nije bio u kući - ispričala je Ivana na Tik Tok nalogu "_ivana.kikas_mlm_mentor_".
A onda je stigla vest koja joj je zauvek promenila život.
- Nismo se pozdravili. Nismo se pomirili. Nismo se poljubili. Nismo rešili našu svađu. Nismo izgladili odnose. Ništa. U tom jednom trenutku sve je stalo.
Ostala su pitanja bez odgovora, reči koje nikada nisu izgovorene i zagrljaji koji se više nikada neće desiti.
"Ostaju nedovršene stvari za sva vremena. I to izjeda", priznaje Ivana.
Iz svoje lične tragedije, Ivana danas šalje poruku koja je jednostavna, ali bolno snažna.
"Nemojte se svađati. Živite skladno sa svojim supružnicima. Volite se, poštujte se i budite uz svoju porodicu, jer nikada ne znate kada ste se poslednji put videli."
Kako kaže, ljudi retko razmišljaju o prolaznosti.
- Mi ne razmišljamo o tome da su nam sati možda odbrojani. Nikada ne znate kada ćete nekoga poslednji put videti.
Nesreća u kojoj je izgubila muža dogodila se pod teškim okolnostima.
- Te noći su zbog alkohola i guste magle tri života otišla i ostavila za sobom ogromnu tugu i ogroman bol.
Iza njenog supruga ostale su samo uspomene i poneki predmet.
- Od nekih ljudi ostanu samo materijalne stvari - naočare, burma“, kaže Ivana. "Ali iza tog čoveka je ostalo jedno dete."
Bol ne prolazi, kaže, ali se s njim uči da se živi. I zato njena poruka danas nije samo lična ispovest, već apel svima.
- Molim vas, pazite na sebe. Nemojte sedati za volan pijani i nemojte ulaziti u auto sa nekim ko je pio.
Na kraju, Ivana izgovara rečenicu koja u sebi nosi svu težinu njenog iskustva:
- Čuvajte se, ljudi moji, jer tanka je linija između života i smrti.