Postoje vesti koje u jednom trenutku zaustave vreme. Koje preseku život na "pre" i "posle". Za Ivanu, taj trenutak dogodio se pre 12 godina, kada je u saobraćajnoj nesreći izgubila supruga i sa samo 25 godina ostala sama - sa bebom od svega tri meseca u naručju.

- Danas je tačno 12 godina od dana kada sam u saobraćajnoj nesreći izgubila mog muža. I sa 25 godina sam ostala udovica, sa detetom od tri meseca - započinje Ivana svoju potresnu ispovest.

Ali ono što ovu priču čini još težom jeste činjenica da njihov poslednji susret nije bio oproštaj, već tišina posle svađe.

Ivana je imala svega 25 godina kada je postala udovica. Foto: Tik Tok Printscreen/_ivana.kikas_

- Dan kada je moj muž poginuo, mi smo bili posvađani par dana i on nije bio u kući - ispričala je Ivana na Tik Tok nalogu "_ivana.kikas_mlm_mentor_".

A onda je stigla vest koja joj je zauvek promenila život.

- Nismo se pozdravili. Nismo se pomirili. Nismo se poljubili. Nismo rešili našu svađu. Nismo izgladili odnose. Ništa. U tom jednom trenutku sve je stalo.

Ostala su pitanja bez odgovora, reči koje nikada nisu izgovorene i zagrljaji koji se više nikada neće desiti.

"Ostaju nedovršene stvari za sva vremena. I to izjeda", priznaje Ivana.

Iz svoje lične tragedije, Ivana danas šalje poruku koja je jednostavna, ali bolno snažna.

"Nemojte se svađati. Živite skladno sa svojim supružnicima. Volite se, poštujte se i budite uz svoju porodicu, jer nikada ne znate kada ste se poslednji put videli."

Kako kaže, ljudi retko razmišljaju o prolaznosti.

- Mi ne razmišljamo o tome da su nam sati možda odbrojani. Nikada ne znate kada ćete nekoga poslednji put videti.

Nesreća u kojoj je izgubila muža dogodila se pod teškim okolnostima.

Zbog alkohola i guste magle troje ljudi je stradalo u toj nesreći. Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Te noći su zbog alkohola i guste magle tri života otišla i ostavila za sobom ogromnu tugu i ogroman bol.

Iza njenog supruga ostale su samo uspomene i poneki predmet.

- Od nekih ljudi ostanu samo materijalne stvari - naočare, burma“, kaže Ivana. "Ali iza tog čoveka je ostalo jedno dete."

Bol ne prolazi, kaže, ali se s njim uči da se živi. I zato njena poruka danas nije samo lična ispovest, već apel svima.

- Molim vas, pazite na sebe. Nemojte sedati za volan pijani i nemojte ulaziti u auto sa nekim ko je pio.

Na kraju, Ivana izgovara rečenicu koja u sebi nosi svu težinu njenog iskustva: