Na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih" 2018. godine objavljena je priča nekadašnjeg pripadnika Zemunskog klana, Zorana Milosavljevića Robije, u kojoj su otkriveni detalji o navodnom sukobu između Željka Ražnatovića Arkana i Ljube Zemunca.

Prema tvrdnjama Milosavljevića, jednom prilikom su opasni momci pokušali da isprovociraju Ražnatovića, spominjući kako dopušta Ljubi Zemuncu da mu se neprimerno obraća.

Od Ljube Zemunca su devedesetih godina mnogi zazirali. Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Ljubomir Magaš poznat kao Ljuba Zemunac bio je beogradski kriminalac i jedna od najpoznatijih ličnosti jugoslovenskog podzemlja od koga su mnogi zazirali. Upravo iz tog razloga, okolina je vršila pritisak i na Đorđa Božovića Gišku da pozove Ljubu na "ferku", što je Božović više puta odbio rečima da Magaš sa razlogom nosi krunu i epitet najjačeg od svih.

Prema Milosavljevićevim tvrdnjama, Ljuba Zemunac je Arkanu i pred drugim ljudima naređivao šta treba da radi, ali ga je i kritikovao za svaki promašaj.

Arkan je u Belgiji došao do Zemunca kako bi stavio tačku na sukob. Foto: EPA

Ljuba Zemunac je Ražnatoviću i pred drugima govorio: "Idiote, šta to radiš, nemoj to, nemoj tako, treba ovako!" Isprovociran kao nikad, Ražnatović je jednom prilikom, dok je boravio u Belgiji, pozvao Zorana Milosavljevića Robiju tada smeštenog u Ofenbahu i rekao:

- "Kaži onoj barabi da ja sutra stižem da se obračunamo." Čuvši to, Magašu su prijatelji sugerisali: "Vidiš da hoće da dođe da ti skine krunu" - rekao je Milosavljević i objasnio epilog njihovog "zategnutog" odnosa:

- Arkan je ušao i rekao Ljubi: "Gde si, Hajduk", kako su Ljubu zvali bliski ljudi, i dodao: "Slušaj, preko glave mi je došlo te priče o tebi i meni, došao sam da stavim tačku na to". Na to mu je Ljuba odgovorio - Glavonja, to što dušmani pričaju samo hoće da nas zavade. Arkan mu je rekao: "Slušaj, ‘ajde da izađemo sad odmah napolje i da rešimo to - ispričao je Milosavljević i objasnio šta se potom dogodilo:

Ljuba Zemunac inicirao je pomirenje sa Arkanom. Foto: Jutjub Printskrin

- Tada je na sto stavio aktovku, otvorio ga i unutra su bila dva pištolja "Smit end Veson". Dao je jedan Ljubi, a drugi uzeo za sebe i svaki je uzeo po kutiju metkova. Rekao je: "Da napunimo ovo, izađemo ispred i da se revolveraški obračunamo, ima dole kola i drugih stvari koje možemo koristiti kao zaklon, ali da završimo sa tim. Može da bude i nerešeno, ali da se izrokamo pošteno!" Ljuba mu je rekao: "Mali, jesi li lud, hoćeš da nas murija skemba da pucamo na ulici?" Predložio mu je da to uradi unutra, ali je Arkan zahtevao da to urade napolju jer su tako veće šanse da obojica prežive. Tada ga je Ljuba pogledao i rekao: "Je l’ me voliš?" Arkan je odgovorio: "Ja te volim, a ti mene?" Ljuba je kazao: "I ja tebe!" Bacio je pištolj i krenuo ka Arkanu raširenih ruku, ovaj je takođe bacio utoku i zagrlili su se - naveo je Milosavljević u ispovesti.

Susret Arkana i Ljube Zemunca završio se pomirenjem. Foto: Jutjub Printskrin

Dana Grujičić o danu kada je Arkan ubijen

Pre 26 godina, tačnije 15. januara 2000. godine, ubijen je Željko Ražnatović Arkan u foajeu hotela "Interkontinental" na Novom Beogradu. Upucan je sa tri hica u glavu dok je sedeo sa dvojicom prijatelja.

Dr Grujičić je bila dežurna kada su iz "Interkontinentala" dovezli Arkana. Foto: Zorana Jevtić

Doktorka Danica Grujičić, bivša ministarka zdravlja, je bila dežurna tog 16. januara 2000. u Urgentnom centru kada je Arkan dovezen ranjen nakon pucnjave.

Prvi put je za "Blic" progovorila o tome kako je u bolnici dočekala Arkanovo telo i koliko je trajala reanimacija.

Odbacila je mogućnost da je "Arkanovo ubistvo iscenirano".

"Došao je praktično mrtav"

- Ja sam bila dežurna od strane neurohirurga i pošto je on imao samo povrede u predelu glave, kolega, mlađi koji je bio dežuran i ja kao starija dežurna, tada sam bila docent na fakultetu, smo primili. Međutim, on je već praktično bio mrtav. Odnosno, nije bilo srčane aktivnosti, nije bilo pulsa, priključen na EKG. Kolega anesteziolog je počeo reanimaciju, intubaciju, masažu srca, lekove, međutim, to sve nije imalo nikakvog efekta. On je posle 45 minuta do sat vremena od dolaska u Urgentni centar proglašen mrtvim. Ja ne znam ko ga je dovezao, ono što je meni njegov sin, najstariji, u tom trenutku rekao, to je da su u trenutku kada je on ranjen, pritrčale gospođa Svetlana Ražnatović i njena sestra. I da su ga one, sa još nekim, ne znam kim, stavile u džip i dovezle do stare zgrade Urgentnog centra u okviru kliničkog centra - objasnila je Danica Grujičić kako je izgledao taj 15. januar 2000. godine.

"Ništa nije pomoglo"

Ona je navela da joj je mlađi kolega odmah rekao ko je pacijent kojem treba da ukažu pomoć.