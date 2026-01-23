Slušaj vest

Ono što nam je preko leta nekako i prođe, preko proleća se možda i probudi a zimi nam malo teže pada. Danas nam je cilj da sve tegobe koje nas zadese tokom zimskog perioda rešimo i to na načine koji nisu agresivni, invazivni, uglavnom, bez tableta.

Kako pomoći sebi na najprirodnije načine bez ikakve hemijske terapije, za Kurir televiziju, otkrili su nam Jugoslav Momčilović - travar, Danilo Ilić - fizioterapeut, Borisav Ranković - pčelar i dr Svetlana Talijan Petković - lekar opšte prakse i homeopata.

Borisav Ranković je, za Kurir televiziju, objasnio na koji način nastaje perga i kako je pčele prenose i skladište.

Pčele ne mogu opstati bez biljaka

- Perga nastaje od polena a polen je muška polna ćelija kod biljaka. Muška polna ćelija odnosno polenov prah treba da padne na biljku odnosno na tučak i na taj način dobijemo svako voće i povrće, međutim, pčele u prirodi ne mogu da opstanu bez biljaka odnosno bez cvetonoša jer su one najuže povezane, zato biljke imaju najlepše cvetove kako bi privukle pčele da ih opraše radi njihovog opstanka, jer preko tih plodova, a u plodovima se nalazi seme, svaka biljka teži ka tome da opstane. Pčele posećuju biljke i oprašuju ih i na svojim levim i desnim nogama donose granulice polena, taj polen nose u košnice i skladište u ćelije saća - rekao je Borisav i dodao:

- S obzirom na to da saće ima nekoliko hiljada ćelija, i sa jedne i sa druge strane, u tom saću se dešavaju razni procesi, tu se leže pčela, skladišti se med i perga. Pčela jede polen ali u prerađenom odnosno fermentisanom stanju, i taj proces fermentacije od donošenja polena ide u jednu šestougaonu ćeliju, pa u drugu i tako u par hiljada, i kad se to desi na više ramova u celoj košnici to onda bude ozbiljna količina u sezoni.

Po preporuci travara Jugoslava Momčilovića, najbolje je dokopati se čaja koji berači beru profesionalno.

Najbolji prirodni antibiotik koji ubija viruse i bakterije

- Od pčelinjih proizvoda kao prirodni antibiotik je najbolji propolis jer ubija viruse i bakterije. Naravno, postoji propolis u obliku spreja za prskanje za grlo i imate propolis kapi koje se nakapaju dva puta po dvadeset u supenoj kašici sa vodom, to promućkate u ustima i progutate i to činite sve do prestanka bolesti. Mi nemamo naviku da pijemo čajeve i to nam je velika greška, najbolje je ako imate priliku da se dokopate čaja od berača koji beru čajeve profesionalno jer prirodni čajevi ne mogu da se uporede sa kupovnim. Svaki čaj koji se kupi bitno je da se od njega uzme list i cvet jer oni sadrže eterična ulja koja pomažu ljudima da ozdrave - rekao je Jugoslav i dodao:

- Čajevi moraju biti ubrani iz zdrave sredine gde nema tretiranja hemijom, po mogućstvu gde nije bilo bombardovanje i gde čajevi nisu blizu puta. Kamilica, nana i hibiskus su osnovni čajevi koji su godinama u upotrebi i najgore je što ljudi samo znaju za određene čajeve, dok recimo čaj od kičice je neprikosnoven lek za želudac, jetru, pankreas i pluća.

Kako je Svetlana Talijan Petković objasnila, u homeopatskom pregledu je najbitniji razgovor jer se iz njega uzima cela anamneza, pošto tu ima psihologije, medicine i posmatranja.

"Po flekama u oku možete prepoznati predispozicije bolesti organa"

- U homeopatskom pregledu, koji je najteži ali ujedno i najzanimljiviji, razgovor je najbitniji jer se tu uzima cela anamneza pošto tu ima psihologije, medicine i posmatranja, dok je iris dijagnostika ljudima dosta interesantna gde u obojenom delu oka možete videti sve kao na dlanu, i organe i tip oka. Postoje nekoliko tipovi oka kao što su neurogeno, anksiozno-tetaničko, bilijarno i hematogeno oko i to daje neku najbržu dijagnostiku šta je osobi najvažnije i najpotrebnije. Postoje braon ili žute flekice u oku što je nekad neko možda video i to je u nekim delovima gde su određeni organi gde neko može da ima predispoziciju za taj organ - rekla je Svetlana i dodala:

- Ili s obzirom na to da dužica ima četiri sloja vidi se tačno koliko je rupica, da li je prvi ili drugi sloj to bi onda bilo fiziološki, a treći i četvrti je patološki. Ovaj pregled je jako koristan i dosta pomaže kada želite da vidite šta je sa čim povezano i odakle problem potiče.

Fizioterapeut Danilo Ilić je objasnio koja tri uslova za napade panike i anksioznosti postoje i kako rešiti spazam odnosno grčenje mišića.

"Grčevi u stomaku koji iritiraju nervni sistem nemaju veze sa srcem"

- Postoje tri uslova za napade panike i anksioznost, a to su stres: temperaturni, psihički i fizički. Stres izaziva spazam mišića, i kada dođe do grčenja mišića onda automatski deluje na psihički način, kompresuje nerve i izaziva nezadovoljstvo i ono tera dalje i onda nervi počinju da rade na način koji nije normalan i dolazi do uznemiravanja organa. Na primer, dođe do grča u stomaku koji iritira nervni sistem i onda ljudi odmah pomisle da im je srce u problemu i zbog toga dođe do aritmije, a kada se oslobode nervi u stomaku onda nivo tog osećaja pada dole - rekao je Danilo i dodao:

- Takođe, nadutost u stomaku takođe može da se reši masažom. Tablete koje videti na televiziji protiv nadutosti vam ništa neće pomoći. Problem je što ljudi ne piju dovoljno vode u toku dana, a normalno je popiti dve do četiri litre vode dnevno a sve ispod toga je nedovoljno za organizam.

Kako loš san remeti hormone i raspoloženje i kako utiče na stomak? Izvor: Kurir televizija

