O kriminalcima koji su devedesetih godina harali Beogradom i dan danas se redovno priča.

Takav jedan je bio i Iso Lero Džamba koji je zatvorski život upoznao kao maloletnik. Od stražara je često dobijao i batine.

Ono o čemu se priča jeste susret njegove žene sa Arkanom...

U Centralni zatvor dospeo je 1976. godine zbog otimanja novčanika i tuče na autobuskoj stanici u Beogradu. Zbog "zavidnog" renomea koji je već stekao, dobio je status vrlo opasnog kriminalca. To se veoma često održavalo i kroz njegovo ponašanje.

- Zovem se Lero Iso, zvani Džamba, rođeni Dorćolac. Stranputicom sam krenuo rano, još u petom razredu osnovne škole. Počeo sam da kradem na sitno, onda sam naučio da provaljujem i da "pozajmljujem" tuđe automobile. Tako sam dospeo u popravni dom u Negotinu, posle u Kruševcu, pa u zatvor - tako je opisivao sebe čuveni brat od tetke pevača Džeja Ramadanovskog.

Oni koji su ga poznavali, opisuju ga kao ekscentričnu ličnost.

- On je bio ekscentričan malo. Recimo kad se posvađa sa svojom suprugom on ili ide da puca i da pravi incidente ili da piše pesme. Bio je jako hrabar i jako inteligentan. Imao je koeficijent inteligencije preko 160. U zatvoru je čitao Hegela, a Jesenjina je znao napamet. Detaljno je proučio krivični zakonik i pisao zatvorenicima žalbe - rekao je za "Kurir" novinar Dragan Jakovljević, koji je Lera poznavao od njegove desete godine.

Nešto više od četiri meseca po nestanku, 2. februar 1993. godine - kroz intervju za "Novosti" sa Džambinom suprugom Snežanom Lero, kao i njegovim prijateljima koji su radili u njegovoj agenciji "Karmen" o veteranu beogradskog podzemlja su se saznale mnoge stvari.

Kako je protekao njen susret sa Željkom Ražnatovićem Arkanom koji je u krilu držao sina, šta je izjavila Džambina majka Sanija, a šta Džambini prijatelji, kako i kako je podneta krivična prijava za ubistvo, a koje prenosimo u celosti:

"Od nestanka Iso Lera Džambe prošlo je nešto više od četiri meseca. O tome šta se tog jutra 23. septembra događalo u kockarnici na šestom spratu "Beograđanke" postoje dve verzije, obe već poznate javnosti. O tome da li je Džamba živ, i ako jeste gde je, do sad postoji oko 20 verzija. Nijedna nije zvanična i nijedan trag nije odveo do Džambe. Pokrenute su sve moguće veze i "pročešljane" sve bolnice u Beogradu.

Džambini prijatelji zaposleni u njegovoj agenciji "Karmen" kažu da, od Lerovog nestanka do danas, od policije nisu dobili ni jednu jedinu informaciju, čak ni o tome da li je istraga uopšte u toku.

"Mi nismo poveli svoju istragu jer su oni to tako tražili. Takav je bio dogovor između policije i svih velikih Džambinih prijatelja. Samo su nam rekli da će nas obavestiti kada bude nešto", kaže Vlada, Džambin drug i kolega iz agencije.

Tokom protekla četiri meseca u "Karmen" su dojavljivane razne "informacije": da je Džamba negde u Bosni, da je u Prištini, da je privremeno sklonjen zbog predizborne kampanje, da je operisan i u teškom stanju, ali da će biti pušten početkom decembra, zatim da će ga pustiti posle izbora, pa da će se pojaviti posle Nove godine...

Kruže razne priče

Pre dva meseca gradom su kružile najmorbidnije priče o Džambinoj sudbini. Jedni su čuli da je od povreda preminuo tri dana pošto je pretučen u kockarnici, a zatim iskomadan i bačen u Dunav kod Višnjičke banje. Navodno, nađen je i jedan deo njegovog tela i identifikovan u GSUP-u. Drugi pričaju da su mu noge zabetonirane u Dunavu kod Erduta, a treći prepričavaju da je njegovo telo isplivalo u Savi kod Novog Beograda i identifikovano po karakterističnim tetovažama.

U "Karmen" smatraju da je od svih priča istinita samo ona koja kaže da je Iso Lero od povreda preminuo istog jutra kad je pretučen. Tako misli i njegova majka Sanija.

"Što se tiče tih glasina da je živ - to oni samo puštaju buve da ih ne bi pohvatali", kaže ona.

Jedini optimista je Lerova supruga Snežana. Kaže da, posle svih onih groznih priča, u poslednje vreme stižu samo nagoveštaji da je Džamba živ.

Tako je krajem decembra javljeno da je viđen u Prištini u nekom čudnom stanju, kao da je izgubio pamćenje i da ne zna za sebe. Početkom januara Snežani je telefonirao jedan mladić (ona zna ko) i rekao joj da bude mirna i da je Džamba živ.

U međuvremenu je dobio ćerku, "pljunuti je otac". To je i jedina konkretna i zvanična novina od nestanka Isa Lera.

Međutim, njegovi prijatelji su nam ovoga puta otkrili i neke detalje, malo poznate javnosti, koji bi mogli da imaju veze sa čitavom misterijom.

- Mesec dana pre nestanka, kod Džambe u kancelariju su dolazili neki ljudi koje on nije hteo da nam prikaže. Znam samo da su mu nudili da se prikloni nekoj stranci, ne znam kojoj, i da su mu obećavali zaradu ako ode za Bosnu, ali ih je on odbio jer ga politika nikada nije zanimala. Sa jednim od njih je više puta satima razgovarao iza zatvorenih vrata, ali nikada nije hteo da nam kaže o kome je reč. U poslednje vreme nam je nekoliko puta kroz smeh govorio da se spremaju da ga sklone. Sećam se da mi je baš te večeri, 22. septembra u STB-u, rekao da ima informaciju da Arkan hoće da ga zatvori u svoj zatvor - priča Dušan Ivanović Džoni, Džambin dugogodišnji prijatelj i saučesnik u čuvenoj pucnjavi ispred restorana "Topčiderska noć" iz 1985. godine, kome je Džamba trebalo da bude venčani kum.

Imao je osećaj da mu se nešto sprema

- U poslednje vreme stalno je bio zamišljen i u nekom strahu za svoj život. Stalno je govorio da ima osećaj da mu neko nešto sprema, a uzrečica mu je bila: "Murija mi plete mrežu". Jedne večeri je došao kući i rekao: "Zamisli, Maco, šta sam ja čuo - da Arkan hoće da me zatvori". Znam da je gotivio Arkana (kajao se zbog pucanja u njegovu sliku), a i on njega (u telefonskom razgovoru mu je oprostio incident jer je ovaj bio pijan). Zato sam, otprilike mesec dana posle Isinog nestanka, i otišla kod Arkana da ga pitam gde mi je muž. U krilu je držao sina i kleo se u njega da nema ništa s tim i da ne zna šta je sa Isom, da je prezauzet ratovanjem i da nema vremena za takve gluposti - priča Snežana.

Vlada dodaje da su dvojica mladića iz "Karmen" čak i išla u centar za obuku Srpske dobrovoljačke garde u Erdutu, gde su ljubazno dočekani i da im je dozvoljeno da uđu, da se raspitaju da pogledaju da li je Džamba tamo. Sticajem okolnosti, detektivske agencije "Delije" i "Karmen" imale su pre nekoliko meseci i jedan uspešan i obostrano korektan poslovni kontakt (povodom slučaja jedne prevarantkinje), pri čemu, kako kaže Vlada, nijednom nije pomenut Iso Lero.

- Mnogo volim Džambu koji mi je, posle Giške, najviše pomogao. Ali, realno gledano, činjenica je da njega u kazino nije odveo Arkan, niti je izdao naređenje da ga dovedu. Došao je sam i mislim da je sve to bio sticaj okolnosti - priča Vlada.

- Imao je povišenu temperaturu i pio je lekove, bio je mrtav pijan i imao je neki neispravan ženski pištolj ("dilindžer") sa dva metka, a zna se da on nikud ne ide bez njegove "zbrojovke" sa 15 metaka. Sa druge strane, činjenica je da ga je tamo više njih tuklo "heklerima", da su ga bukvalno masakrirali i da nije davao znake života dok je ležao u lokvi krvi. To nam je pričalo više ljudi koji su se tada zatekli u kockarnici, a među njima je bilo i Džambinih prijatelja, pa i radnika kazina - objašnjavaju Džambini prijatelji iz "Karmen".

Nikome od njih nije jasno zašto je Iso Lero te noći, pošto je oko dva časa odvezao svoje drugove na Dorćol i rekao da ide kući, ponovo krenuo sam put "Beograđanke" i to pravo u kockarnicu. Jer, ostavio je kocku nekoliko meseci pre toga, a i vrlo retko je izlazio sam.

Tužba sudu

Džambina supruga je pre dve nedelje angažovala i advokata, čiji identitet ne želi da otkriva. Tužba koja je, kako kaže, ovih dana podneta Okružnom sudu u Beogradu, momke iz "Delija" tereti za pokušaj ubistva i kidnapovanje, a radnike "Fitepa", koji su te noći obezbeđivali ulaz u "Beograđanku", za saučesništvo i prikrivanje dokaza. Tako će najpopularniji nestanak u Beogradu možda dobiti i svoju sudsku verziju.

- Znam da Džamba nikada nije hteo da se sveti onome ko ga je povredio, ali morala sam da podnesem tužbu jer je ovo prevršilo svaku meru - kaže Snežana."

Džamba pretukao Arkana

Iso Lero Džamba i Željko Ražnatović Arkan proveli su neko vreme zajedno u Kazneno-popravnom domu za maloletnike u Valjevu.

Jedina poznata tuča koju je Željko imao u životu bila je upravo sa Džambom iza rešetaka, kada je prošao kao bos po trnju. Džamba ga je pretukao i ostavio ožiljak na licu. Arkan mu to nikad nije zaboravio.

Iso Lero je prošao istu školu boksa kao čuveni Ljuba Zemunac. Iako visok jedva 170 centimetara i težak 70 kilograma, bio je neopisivo snažan i srčan.

Kažu da se niko nije toliko tukao po zatvorima kao on, a takođe je i dobijao najviše batina od čuvara jer nikad nije hteo nikome da se pokori.

U inostranstvu se družio i radio sa Giškom, a kasnije u Beogradu je postao veliki Kneletov prijatelj. Još se prepričavaju njihove dogodovštine kada su sa svojim ekipama svi zajedno letovali i dominirali u Budvi '92.

