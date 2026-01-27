Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković

Pripremamo reformu obrazovanja

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da su "posle najveće obrazovne krize u Srbiji potrebne reforme u obrazovanju", i to u dva aspekta - u normativnom i praktičnom.

- Imamo pripremljena četiri zakona, oni su u proceduri, i pretpostavljam da će biti doneti. Spremamo reformu planova i programa. Spremamo za februar jednu regionalnu konferenciju koja bi na naučni način proučila mogućnost skraćivanja časova, promenu nastavnih planova i programa, kao i usvajanje novih tehnologija. Moramo podcrtati povratak vaspitne uloge škole, i mislim da ćemo to uspeti da uradimo ako vratimo zainteresovanost dece za sport i umetnost, i tako ih sačuvati od iskušenja da provode vreme u virtuelnom svetu ili na ulici - naveo je Stanković.