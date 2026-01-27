Ovako bi izgledao finski model školstva u Srbiji: Ukidanje male mature, veliki odmor 30 minuta, minimalan broj testova i domaćih zadataka
Manje testova, jedna matura, časovi od 45 minuta sa pauzama od 15 minuta uz obavezan boravak u prirodi i veliki odmor od pola sata. Nastava počinje između osam i devet ujutru, a završava se između 14 i 14:45. Učenje kroz igru i fokus na sticanje veština u samoj školi, deca polaze u školu sa sedam godina, osnovno obrazovanje traje devet godina, a srednje tri godine, dok se maturski ispit polaže sa 18 godina, upravo ovako izgleda finski model obrazovanja koji bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić voleo da vidi u srpskim školama.
Naši rezultati su ispod OECD proseka, rekao je Vučić, i istakao da želi da Srbija ima obrazovanje kao Finska, a ne da se takmiči sa Albanijom, te da je ključno da se deca zainteresuju.
Brojna istraživanja ukazuju da su u finskim školama učenici srećniji od svojih vršnjaka bilo gde u svetu. Pre sedme godine mali Finci idu u dnevne boravke gde uče kroz zabavu i kreativnu igru. U prvim godinama škole nema klasičnog brojčanog ocenjivanja, fokus je na razvoju, ne na rangiranju i pritisku. Mališani imaju manje domaćih zadataka, a pravilo je da većina obaveza bude završena u školi, kako bi deca imala više slobodnog vremena. Obavezno školovanje u Finskoj traje ukupno 12 godina, a dalje obrazovanje je opciono.
Učenje na farmi
Milorad Antić, potpredsednik Sindikata radnika u prosveti i predsednik Foruma srednjih stručnih škola, istakao je za Kurir da Srbija ne može da uvede sve elemente finskog sistema školstva, ali da je moguće preuzeti ono što je izvodljivo i korisno.
- Kod njih je fokus funkcionalna pismenost, a ne tabla i kreda. Recimo rade lekciju iz matematike na primeru zidanja kuće, gde učenici neposredno učestvuju i gledaju proces izgradnje kuće, koliko je potrebno materijala, ili za stepenike. Recimo poznavanje prirode, idu na farmu obučeni kao pravi farmeri, uče o tome, hrane životinje. Edukacija nastavnika je vrlo učestala i kvalitetna, oni neće dobiti dozvolu za rad ako nisu dovoljno posvećeni deci. I nemaju mali broj učenika kao što se priča, rade čak i sa 30 dece u odeljenju - objašnjava sagovornik.
Antić naglašava da u Finskoj veliki odmor traje i do 40 minuta, kao i da je obaveza nastvnika da svaki mali i veliki odmor provede sa decom napolju:
Bez mobilnih telefona
- Komunikacija je na visokom nivou. Takođe mobilni telefoni se uopšte ne koriste u školi, već samo tableti i to u svrhu nastave. Maturu polažu tek nakon završetka srednje škole, nisu opeterećeni čestim proverama znanja. Imaju testove dva puta godišnje gde pokazuju dostignuća, a ocenjuje ih eksterna komisija, ona koja dolazi van škole. Realno je da neke primere preuzmemo od njih. Recimo da veliki odmor obavezno traje pola sata, da se deca testiraju dva puta godišnje eksterno, onda mala matura nije neophodna. Deca će se upisivati u srednje škole na osnovu uspeha. Obavezno ukinuti mobilne telefone, nastava bar jednom nedeljno da se odvija recimo na nekom poljoprivrednom gazdinstvu, nekoj IT firmi, gradilištu...
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković
Pripremamo reformu obrazovanja
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da su "posle najveće obrazovne krize u Srbiji potrebne reforme u obrazovanju", i to u dva aspekta - u normativnom i praktičnom.
- Imamo pripremljena četiri zakona, oni su u proceduri, i pretpostavljam da će biti doneti. Spremamo reformu planova i programa. Spremamo za februar jednu regionalnu konferenciju koja bi na naučni način proučila mogućnost skraćivanja časova, promenu nastavnih planova i programa, kao i usvajanje novih tehnologija. Moramo podcrtati povratak vaspitne uloge škole, i mislim da ćemo to uspeti da uradimo ako vratimo zainteresovanost dece za sport i umetnost, i tako ih sačuvati od iskušenja da provode vreme u virtuelnom svetu ili na ulici - naveo je Stanković.
Psiholog Jelena Manojlović strahuje da li bi stari kadar prihvatio takav model.
- Naše obrazovanje se svodi da se u školi predaje, a kod kuće uči, a bilo bi idealno da deca imaju detinjstvo, da se rasterete posle škole. Dopada mi se finski model i da deca školske obaveze završavaju u školi. Slažem se i da odmore treba da provode napolju - istakla je za Kurir.
Finski model obrazovanja
- deca zapocinju svoju prvu školsku godinu sa 7 godina
- pohađaju osnovnu školu od 7. do 16. godine, a onda srednju 3 godine
- nastava počinje oko 9 sati ujutru, a časovi se završavaju između 14 i 14.45
- obavezno školovanje traje ukupno 12 godina
- u prvim godinama škole nema klasičnog brojčanog ocenjivanja
- školski obroci su besplatni u svim školama
- imaju manje domaćih zadataka
- podstiče se praksa da sve bude obavljeno u školi
- uče četiri jezika
- osnovna škola obuhvata ukupno 20 predmeta
- fokus je na učenju kroz rad
