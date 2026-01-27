Slušaj vest

Devojčica stara (12) godina povređena je sinoć oko 21.15 časova pošto je pas ujeo za nogu u Ulici Vase Albanca, u neposrednoj blizini škole "Ćele-kula".

U Policijskoj upravi u Nišu potvrdili su za Niške Vesti da im je prijavljen napad psa na devojčicu.

- Devojčici je ukazana pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru. Policija je obavestila sve nadležne službe kako bi bile preduzete dalje dalje mere - kazali su u Policiji.

U Hitnoj pomoći ranije su kazali da gotovo ne prođe dan da ne ukažu pomoć nekom licu zbog ujeda pasa, i vlasničkih i napuštenih.

Kurir/ Niške vesti

