Devojčicu (12) ujeo pas kod škole u Nišu: Odmah prevezena u bolnicu
Devojčica stara (12) godina povređena je sinoć oko 21.15 časova pošto je pas ujeo za nogu u Ulici Vase Albanca, u neposrednoj blizini škole "Ćele-kula".
U Policijskoj upravi u Nišu potvrdili su za Niške Vesti da im je prijavljen napad psa na devojčicu.
- Devojčici je ukazana pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru. Policija je obavestila sve nadležne službe kako bi bile preduzete dalje dalje mere - kazali su u Policiji.
U Hitnoj pomoći ranije su kazali da gotovo ne prođe dan da ne ukažu pomoć nekom licu zbog ujeda pasa, i vlasničkih i napuštenih.
