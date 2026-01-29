Slušaj vest

Do sada smo mogli čuti za egipatske i bosanske piramide, ali ako je verovati dokazima koje je su priložili lokalni poznavaoci ovog fenomena sve su prilike da se i Srbija može pohvaliti njihovim postojanjem. Na putu ka ariljskom selu Visoka, sa leve stane uzdižu se dva piramidalna brda koja svakom prolazniku zapadaju u oko. Smeštena su na istoj geografskoj širini kao bosanske piramide, poziciji prema zvezdama a i ugao koji zahvataju one komšijske istoventan je ovima u Srbiji.

- To su vrhovi mali i veliki Ostreš, mnogi ih nazivaju ariljske piramide ne samo zbog špicastog izgleda, već i po tome što su sličnih i visina i dimenzija kao one u Bosni i Hercegovini. Kao deca mi smo se peli na sami vrh Ostreša i nailazili na brojne misteriozne spomenike koji su sakriveni dobuko u šimi, kao i na neke rupe, nalik podzemnim tunelima kojI su izgledali jezivo. Ovde su u nekoliko navrata vršena bušenja radi ispitivanja terena, a mnogi veruju i da ova dva piramidalna brda kriju neku energiju - rekao je za RINU Dragan iz sela Dobrače kod Arilja.

Toponimi bi takođe mogli da ukazuju na podudarnosti. U blizini bosanskih piramida je mesto Visoko, a kod ariljskih selo Visoka. Na tom području smestila se i Visočka banja sa mnogo termalnih izvora što takođe može biti još jedan parametar da se u blizini nalaze piramide, koje u svom sastavu imaju dosta šupljina i dosta pećina. Dva piramidalna brda kod Arilja se od okoline izdvajaju oštrim ivicama, a strme strane vode ka reci Veliki Rzav.

- Postoje mnogi putevi koji vode do vrha, ali njima kroče samo alpinisti i planinari. Oni koji su fizički spremni jer su usponi jako veliki i strmi. Najpristupačnija je južna strana. U letnjem periodu ima dosta gmizavaca, pa se ne preporučuje kretati bez nekog iskusnijeg člana posade. U nekoliko navrata su vićani i medvedi - dodao je Dragan.

Još uvek obavijene velom misterije, ariljske piramide čekaju nekog ko će id detaljno istražiti i potvrditi sve ove činjenice. Brojni turisti koji se upute na ovaj lokalitet ostaju fascinirani prirodnim lepotama Visočkog kanjona, ali i lekovitošnju banjske vode. To lečilište postoji čitavih osam vekova, a u upravo u Visočkoj banji su mnogi pronašli spas.