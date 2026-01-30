Slušaj vest

Iako su naizgled u srećnom braku i imaju decu, jedna žena rešila je da krišom podveže jajnike kako bi sačuvala mir i mentalno zdravlje.

Uglavnom se takve odluke donose u paru. Međutim, ova žena podvezala je jajnike, a njen suprug još uvek to nije saznao.

- Dala sam doktorima da mi prilikom drugog carskog porodađaja podvežu jajnike bez da sam to ikad rekla mužu. On jako želi još minimum dvoje dece, ali ja stvarno nemam snage za još dece pošto sva odgovornost odgoja i brige o deci pada na mene - napisala je ona na sajtu Ispovesti.

Dodala je da ne želi da opet prolazi kroz trudnoću dok "trči za decom sasvim sama".

- Ne želim opet prolaziti kroz to dok on ide na fešte, posao, pića sa prijateljima, uživa maksimalno u životu, te se onda druži s klincima jednom do dva puta nedeljno na sat vremena da se može hvaliti kako je on odličan tata - napisala je i dodala:

- Znam da bi ga jako povredilo što sam mu to uradila iza leđa, ali za mir u braku i moj mir, ovo je najbolje.

Mnogi korisnici su je osudili što je to uradila krišom, tačnije smatraju da njihov brak nije skladan.