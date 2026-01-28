Slušaj vest

Ponekad nas nevinost i dobrota dece podsete šta je zaista važno u životu - briga za druge, čak i kad nemaju mnogo za sebe.

Priča koju je podelila jedna Maja na društvenoj mreži Threads rasplakala je mnoge.

- Moram da podelim ovo sa vama. Ne sećam se kad sam poslednji put plakala ovako kao danas kad sam se vratila iz prodavnice. Scena - stojim na kasi, pakujem svoje stvari i krajem oka vidim dečaka od nekih 9 godina, sa školskim rancem na leđima kako prilazi kasi, dok u ruci drži zguzvane novčanice i rukavicu. Izgleda pristojno. Obraca se kasirki rečima: "Izvinite, šta mogu da kupim za tatu, on je bolestan, voleo bih da mu kupim nešto lepo da pojede." - napisala je ona.

Kaže da kasirka nije videla novac u njegovoj ruci te da je mrmljala nešto sebi u bradu.

- Okrenem se ka dečaku i pitam ga šta voli da jede njegov tata i krenem da nabrajam nasumično namirnice? Mali reče da ne zna, ali da bi voleo da mu nešto kupi. Na moj predlog da mu uzme voće dečak se nasmeši i reče: "To je odlična ideja, hvala vam" i ode u deo sa voćem, odakle čujem dijalog njega i žene za vagom. Ima 120 dinara i ona mu kaže da može da dobije 3 mandarine, jer je to prvo izabrao. Meni već knedla u grlu - navela je ona i dodala:

- Završavam sa plaćanjem i čujem dečaka kako kaže ženi: "A da li može i neka jabuka, on voli i jabuke?" Žena mu odgovara da ne može jer nema dovoljno para. Ja sam već uzela svoj kusur i bez razmišljanja otišla do njih, dala dečaku sav novac koji sam u tom trenutku imala u ruci i rekla prodavačici da mu da voće koje želi.

Njegove širom otvorene oči koje su je radosno gledale i njegovo glasno "Hvala" ju je slomilo.

- Pomazila sam ga po kosi i izletela iz prodavnice sa suzama na licu. Blizu živim, pa sam jedva čekala da uđem u kuću da mogu da isplačem sve što sam osetila. Bukvalno sam jecala i jedva sam se smirila. Dete koje ide iz škole sa svojih 120 dinara koje nije potrošilo na sebe, nego kupuje bolesnom ocu "nešto lepo da pojede" me je razbilo na komade. Divni dečak, biće dobar čovek. Želim mu svu sreću ovog sveta.

Nakon ove priče, plakali su mnogi...