Hrabra majka Ivana Živković, počela je da slepi nakon što je na svet donela svoje prvo dete. Kako je istakla, za nju je to predstavljalo najgori period života, ali se danas hrabro bori i ne odustaje od svojih snova.

U potresnoj ispovesti za "HYPE TV" otkrila je detalje ovog nemilog događaja:

Ivana Živković Foto: PRINTSCREEN HYPE TV

- Bila sam u gostima u Šapcu, dok sam gledala televizor, primetila sam da mi je na desnom oku zamućen vid. Tad sam tek počela da nosim naočare, pa sam mislila da mi je to pomutilo vid. Nisam pretpostavila da ta bolest može da bude problem. Ja sam se tada mnogo uplašila. Bila sam kod očnog u privatnoj klinici, radila sam detaljne analize - kaže Ivana i dodaje:

- Nisu me uputili dalje, dok nisam odlučila da promenim tu kliniku. U drugoj privatnoj klinici me je doktorka poslala kod neurologa, tu mi je sve bilo jasno. Desno oko se pogoršavalo sve više i više. Nisam mogla da gledam normalno.

"Od straha sam povraćala"

U tom momentu njeno dete imalo je samo 7 meseci, a najviše mu je bila potrebna majka:

- On je mali, tražio je samo mene a ja u tom momentu nisam bila dobra ni sebi, a kamoli njemu. Kod neurologa su mi rađene detaljne analize. Sećam se da sam povraćala koliko mi je bilo sve to strašno. Nisam verovala šta mi se dešava. Šabački lekari su me poštedili toga da ležim u bolnici.

Ivana Živković Foto: PRINTSCREEN HYPE TV

"Plašila sam se da ne izgubim vid totalno"

Kao savremena mama, Ivana je odgovore pre rezultata, pronašla na internetu:

- Tešila sam se da možda nije to to. Otprilike sam znala da je to to, plašila sam se da ne izgubim vid totalno, nisam ni znala da se koriste ti kostekoridi. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, bilo mi je katatrofa. Ja i do danas jesam pozitivna ali ti se javi nešto da ti shvataš kakva je bolest. Nisam videla svetlu tačku - kaže Ivana.

Dodaje da nikada neće zaboraviti dan kada je saznala svoju dijagnozu:

- Radila sam magnet koji je bio sutradan gotov, a ja sam sutradan tipa polagala za auto. Čekala sam rezultate, a nisam se ni radovala položenom ispitu. Osećala sam se katastrofa kad mi je rekla da imam multiplu sklerozu, došla je i samo je počela da plače. Pitala sam je odmah da nije rak. Baš mi je bilo teško, vrištala sam do kuće i plakala.

Kurir.rs/HYPE TV