Koliko je kuvanje na plin zapravo štetno po zdravlje i da li može da skrati životni vek za Redakciju je govorila prof. dr Setlana Stanišić.

Ova tema sve više privlači pažnju svetskih istraživača, a Stanišić je objasnila kakve posledice udisanje gasova iz šporeta može imati po organizam, ko je najugroženiji i da li postoje bezbednije alternative za svakodnevno kuvanje.

Svetlana Stanišić Foto: Kurir Televizija

- Svako sagorevanje dovodi do emisije određenih zagađujućih materija i na taj način utiče na kvalitet unutrašnjeg vazduha. To je isto i kad zapalite sveću, I kad zapalite mirisni štapić, jednom se i meni desilo da sam imala strašne glavobolje kad sam sagorevala te mirisne štapiće. Dakle, bilo kakvo sagorevanje utiče na kvalitet unutrašnjeg vazduha, pa tako naravno i kuvanje na plin. Međutim, treba reći da to nije razlog za paniku - kaže Stanišić i dodaje:

- Rekli su da to u proseku skraćuje vreme života za dve godine i da uzrokuje nekoliko desetina, ako sam dobro pročitala, hiljada smrti. To nisu izbrojene smrti, da ljudi razumeju. Nisu naučnici to brojali, nego je to neka procena na osnovu količine azotovih oksida koji se oslobode pri tom sagorevanju, koliko bi to moglo da ugrozi života.

Isparenja mogu uticati na zdravlje

Stanišić kaže da sve zavisi i od uslova u kojima se kuva, dodaje i da su najopasniji uslovi u malim kuhinjama, nepovetrenim prostorima, i na onim mestima bez aspiratora:

Foto: Profimedia

- Najopasnije je kada su deca i asmatičari tome izloženi. Bez obzira čak i na ovo, postoje i druge stvari, na primer i ta isparenja, na primer od sagorevanja ulja, takođe mogu da imaju određene uticaje na zdravlje. Šta god da radimo u životu i ako idemo ulicom, to nosi određeni rizik - kaže Stanišić i dodaje:

- Znači, ne treba dizati paniku oko toga, samo treba imati svest u tome da ako bilo šta sagorevamo u kući, dakle, od toga da nam gori ukrasna sveća, pa do toga da koristimo plin za kuvanje, dobro je uvek da provetravamo prostorije.

