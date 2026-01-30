Slušaj vest

"Da li neko zna kakve su sankcije za prekoračenje boravka u zemljama Šengena? Čula sam razne priče, od toga da ne primete na granici do nekih užasnih iznosa“, "Kada se budem vraćao iz EU, prekoračiću 4 dana, da li sam u problemu?“

Ovo su pitanja koje putnici svakodnevno postavljaju na društvenim mrežama u ogromnom broju te je i ova tema, ne računajući gužve, jedna od najaktuelnijih kad je reč o graničnim prelazima.

Iskustva ljudi su različita. Činjenica je da mnogi svesno ulaze u rizik i olako shvataju jasno postavljena pravila boravka u zemljama Evropske unije, i iz nekog razloga na svojoj koži ih testiraju. Po onome što smo pročitali na mrežama, putnici su prolazili sa opomenom, zabranom i novčanom kaznom. Mnogi su se složili da je najveći problem što većina ne shvata da se, pogotovo od uvođenja EES sistema, ne može sakriti prekoračenje, niti prevariti granična policija.

"Zbog 5 dana, zabrana na 5 godina"

"Moj ujak je prekoračio 4 dana i dobio 3 godine zabranu ulaska u EU. Nije imao novčanu kaznu“, napisao je jedan muškarac.

"Kad sam ulazio u EU pre 3 meseca, slikan sam i dao sam otiske. Ostao sam 95 dana u EU i u povratku Mađari mi daju zabranu na 5 godina“, iskustvo je jednog putnika, na šta su drugi replicirali: "Tu ti ni bog ne može pomoći“, "Narodu ne vredi govoriti. Dobio si po danu prekoračenja godinu zabrane. Sam si sebi uništio život“.

Jedan se oglasio da je čuo da za prekoračenje dana kazna bude od 30 do 50 evra.

"Ali može da se desi da dobiješ opomenu, pa ako još jednom pređeš limit, onda su kazne mnogo ozbiljnije i uključuju i zabranu ulaska. Desi se i da se prođe bez problema. Nema pravila, ali može ozbiljno da zaboli“, sumirao je neko različita iskustva putnika.

"Stalna naša potreba da testiramo pravila. Shvatite jednom, sistem će vas automatski detektovati jer se na ulazu/izlazu iz Šengen zone moraju skenirati svi dokumenti. I zbog 3, 4 dana, Evropsku uniju nećeš videti 3, 4 godine“, kritikovao je s pravom jedan forumaš ljude koji krše pravila.

"Godišnje 180 dana, ali u praksi..."

Advokat Stevan Rašić, koja se bavi postupcima ukidanja zabrane ulaska u Šengen zonu i svim imigracionim propisima koje važe u EU, kaže da postoje određena pravila za državljane trećih zemalja, gde spada i Srbija, što se tiče Šengena.

- Za njih važi režim da oni mogu da uđu bez vize, međutim, mogu da borave isključivo turistički i to u periodu od 90 dana, a u ukupnom periodu od 180 dana. To je oko tri meseca u periodu od pola godine, a godišnje bi to značilo da oni mogu ukupno da borave 180 dana. Dešava se da dosta ljudi iz medicinskih, porodičnih, poslovnih razloga prekorači te dane, odnosno ostanu duže u EU - rekao je Rašić za Blic.

Novčana kazna, upozorenje, pa deportacija

U zavisnosti od toga koliko su dana prekoračili, to se sankcioniše na različite načine.

- Ako je, na primer, prekoračenje jedan do dva dana, onda oni mogu da prođu samo sa novčanom kaznom. Ako je Mađarska u pitanju, oni tolerišu dan do dva prekoračenja ili, na primer, Nemačka, ukoliko avionom lete naši državljani za Srbiju, onda granična policija na aerodromu će im dati upozorenje, eventualno novčanu kaznu, ali za jedan do dva dana neće dati zabranu ulaska u Šengen zonu. Međutim, ukoliko je to prekoračenje u dužem periodu od ta dva dana, jer se desi da ljudi prekorače 50, 60 dana, neko ostane i dve, tri godine nelegalno, onda, pored novčane kazne, oni ih upozore da napuste Šengen u roku od osam dana. Ukoliko to ne urade, sledi deportacija u Republiku Srbiju i u tom slučaju oni dobijaju zabranu od šest meseci do 10 godina - objašnjava Rašić.

Na pitanje kako neko da zna ima li zabranu ulaska u EU, naš sagovornik kaže da ih ljudi to često pitaju.

- Nesigurni su, ne žele da rizikuju na graničnom prelazu da uđu, na primer, u Šengen zonu jer se plaše zadržavanja ili pritvaranja, ako već imaju zabranu, provere. Mahom nam se obraćaju da to proverimo. Svaka država članica Šengena ima organ kod koga može da se proveri da li postoje podaci tog lica u Šengenskom informacionom sistemu. Mi najčešće to proveravamo kod Bundeskriminalamta, to je savezna kriminalistička policija Savezne Republike Nemačke u Vizbadenu i Kelnu, tako da sa njima imamo odličnu komunikaciju. Dakle, dostave nam uverenje da li to lice ima zabranu. Ako ima, onda oni napišu broj predmeta, organ koji je izdao zabranu, razlog i trajanje zabrane - kaže Rašić.

"Neke zemlje ne brišu podatke ni kad istekne zabrana"

Napominje da neke zemlje i nakon isteka zabrane automatski ne brišu podatke tog lica iz Šengena, već se ponovo obraćaju njima s molbom da se ukine, i važno je navesti razlog – turističko putovanje, poslovno, porodično...

- Većina zemalja daje mogućnost da se zabrana ukine pre njenog isteka. Neke zemlje, poput Republike Hrvatske, Republike Austrije, Nemačke nakon slanja molbe za ukidanje zabrane mogu da smanje tu zabranu. Konkretno, ako je zabrana na četiri godine, nakon dve godine može da se pošalje zahtev, ali uz to mora da se navede i opravdani razlog. Na primer, jedan supružnik je državljanin Evropske unije i imaju dete koje je isto državljanin EU i žive u Austriji, a on je srpski državljanin, nije uspeo da reguliše papire, u tom slučaju oni obično dozvoljavaju da se ukine zabrana pre vremena jer postoji opravdani razlog da će on koristiti svoj boravak u inostranstvu da bude sa porodicom.

Advokat Rašić izdvojio je i jedan specifičan slučaj iz prakse koji je krenuo po zlu, ali se dobro završio.

- Došao nam je klijent, kaže da supruga živi u Nemačkoj, i da bi ubrzao proces on je platio nekoliko hiljada evra nekim ljudima koji su mu obećali da će dobiti slovačku vizu i da će tako imati pravo da boravi u Šengenu. Međutim, prevaren je, dali su mu lažnu vizu. Kad je došao u Nemačku, policija mu je rekla da mu je Slovačka stavila zabranu na 5 godina jer ima falsifikovana dokumenta. Mi smo podneli krivične prijave u Bratislavi protiv tih lica koja su ga prevarila, dokazali da ima suprugu koja živi i radi u Nemačkoj i da on nije odgovoran za sve to. Nakon mesec dana ukinuta mu je zabrana i on nam se i dan-danas javlja sa zahvalnošću iako su prošle dve godine od tog slučaja - kaže advokat Rašić.

Kurir/ Blic