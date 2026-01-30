Slušaj vest

Na jednom grčkom ostrvu smeštaj se ne plaća novcem već brigom o macama!

Besplatan smeštaj u Grčkoj u zamenu za brigu o macama? Da moguće je.

- Na jednom grčkom ostrvu smeštaj se ne plaća novcem već brigom o macama. Na ostrvu Siros funkcioniše program Syros Cats, neprofitni azil za mačke, koji volonterima nudi besplatan smeštaj u zamenu za brigu o napuštenim macama - navodi se na Instagram stranici "Grčka info". 

Ovo kiklandsko ostrvo ima oko 3.000 napuštenih mačaka, a još od 90-ih godina udruženja za zaštitu životinja sistemski rade na sterilizaciji, lečenju i kontroli populacije napuštenih mačaka.

- Program je otvoren za volontere iz Grčke i inostranstva koji žele aktivno da učestvuju u brizi o životinjama najmanje mesec dana. Volonterima se obezbeđuje besplatan smeštaj sa doručkom, uz obavezu da oko pet sati dnevno, pet dana u nedelji, posvete nezi mačaka. Zauzvrat volonteri svakodnevno pomažu u hranjenju i nezi mačaka - dodaje se.

Interesovanje za program je toliko veliko da su prijave za 2026. godinu trenutno zatvorene, ali za par meseci kreću nove prijave za 2027.

- Za one koji vole mačke i traže iskustvo drugačije od klasičnog letovanja, Siros nudi jedinstvenu kombinaciju gostoprimstva, humanosti i svakodnevnog kontakta sa životinjama, na jednom od najlepših ostrva Kiklada - navodi Grčka info.

