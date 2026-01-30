Slušaj vest

Uskoro bi za vlasnike svih turističkih autobusa koji učestvuju u organizovanim putovanjima moglo postati obavezno postavljanje tabli s QR kodom. Stajale bi na vidnom mestu na šoferšajbni i sadržavale sve relevantne podatke - od organizatora i prevoznika do finansijskih detalja i ugovora. Samo vozila sa ovim kodom imala bi pravo kretanja, uključujući prelazak granice.

Ovaj mehanizam kontrole predlaže Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta s ciljem da putnici lako prepoznaju legalne organizatore i putuju sigurno.

- Siva zona u turizmu više nije izolovan problem, ona direktno ugrožava putnike, legalne agencije i celokupnu privredu. Juta predlaže sistemska rešenja: jedinstveni brend za registrovane subjekte, QR kodove za kontrolu organizovanih putovanja i strožu kaznenu politiku za nelegalno poslovanje - naveo je za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Jute.

Seničić je podsetio da su nelegalne agencije, organizatori i pojedinci prevarili na hiljade građana, te da siva zona u turizmu direktno ugrožava putnike, legalne agencije i celokupnu privredu, a procenjuje se da država usled toga godišnje gubi više stotina miliona evra.

- U sivoj zoni je veliki broj onih koji nelegalno organizuju putovanja, počev od folklornih društava, raznih udruženja, ljubitelja svega i svačega do crkava i pojedinaca. U saradnji s policijom, došli smo do procene da više od 5.000 autobusa godišnje vozi putnike po Srbiji, dobar deo i van nje, a ne znamo ko su organizatori tih putovanja, gde je novac... Veliki broj tih autobusa je upitnog kvaliteta - navodi Seničić i objašnjava:

- Ideja je da se svi koji se bave bilo kakvom vrstom organizovanja putovanja jave Juti i pošalju nam sve podatke, ugovore s prevoznikom, vodičem, objektom... Dakle, ako budu ispoštovani svi zakonski faktori, mi bismo im dodelili unikatni QR kod sa svim podacima o tome ko je organizator, prevoznik, koliki je finansijski promet.

Prema njegovim rečima, obaveza bi bila da QR kod bude na šoferšajbni. Na taj način bi bilo omogućeno i policiji da skeniranjem odmah proveri da li se radi o legalnom putovanju, a značilo bi i za granične i carinske službe.

Jedinstveni brend Logo za poverenje Predlog Jute uključuje i formiranje jedinstvenog brenda koji bi označavao registrovane privredne subjekte u turizmu. - Imamo dva znaka "Juta preporučuje" i "Juta partner od poverenja" - da naš logo bude uz logo resornog ministarstva ukoliko podrže ovu ideju. To bi bilo znak da je sve legalno, da su prijavljeni ministarstvu, da su kategorisani ili upisani u registar objekata za smeštaj. Drugim rečima, da rade po zakonu. Uz to bismo pratili i kvalitet usluge koju pružaju. Takođe, za sve organizovane autobuske polaske predlaže se obavezno korišćenje zvaničnih polaznih mesta (autobuske stanice, registrovanih parkinga), čime bi se dodatno osnažilo poverenje putnika u legalne subjekte.

Foto: Ceri Breeze/Shutterstock

- Onima koji nemaju takav QR kod biće onemogućeno da pređu preko granice i da se kreću. Samo oni koji budu uspunjavali uslove imaće QR kod. To se odnosi i na sve turističke agencije koje imaju licencu za rad. Za registrovane organizatore turističkih putovanja QR kod bi se izdavao godišnje, s mogućnošću ažuriranja programa putovanja.

Juta predlaže i uvođenje krivične odgovornosti za nelegalno poslovanje i neplaćanje poreza:

- Sve vezano za crnu i sivu zonu podvodi se pod prekršajnu prijavu, a kazne su minimalne. Počinioci ih plate i nastave da rade. Da bismo to prevenirali, cilj je da to uvežemo s poreskim prekršajem. S obzirom na to da je izbegavanje plaćanja poreza krivična odgovornost, oni koji ne prijavljuju prihode i poreze treba da budu u zatvoru određeno vreme i plate kaznu. Čak može da postoji zabrana poslovanja privremeno ili trajno.