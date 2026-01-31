Slušaj vest

Zaraza šugom se ponovo javlja u beogradskim obrazovnim ustanovama!

Nakon što su u vrtiću i osnovnoj školi na Umci zabeleženi slučajevi šuge kod više mališana (četvoro u vrtiću i dvoje učenika nižih razreda osnovne škole), šuga se pojavila i u Grockoj!

Naime, direktorka jedne osnovne škole u Grockoj uputila je obaveštenje roditeljima da je jedan učenik zaražen.

- Obavešteni smo od strane roditelja jednog učenika naše škole i patronažne službe da je evidentiran slučaj šuge. U cilju sprečavanja eventualnog širenja zaraze uspostavljena je saradnja škole i Doma zdravlja u Grockoj i preduzeće se odgovorni koraci za zaštitu zdravlja učenika - navodi se u dopisu koji je driektorka škole uputila roditeljima i dodala:

- S obzirom na to da se simptomi lako mogu pomešati sa alergijskim reakcijama i ekcemom, molimo da obratite pažnju na zdravlje Vašeg deteta i u slučaju postojanja sumnje povedete svoje dete kod izabranog lekara ili dermatologa radi dalje terapije.

Direktorka uputila dopis roditeljima Foto: Printscreen Facebook

Šuga nije iskorenjena, kako neki misle. Tokom 2024. samo na teritoriji Beograda evidentirano je 350 obolelih, a u poslednjih pet godina - 2.599 slučajeva.

Simptomi šuge - kako izgleda i kako je prepoznati: - intenzivan svrab, posebno noću, crvenkast osip/sitni mehurići ili kvržice koje mogu podsetiti na ujede insekata, tanki sivi tragovi na koži, oštećena koža od češanja - osip se najčešće javlja između prstiju, na zglobovima, pazuhu, laktovima, oko pupka, na genitalijama i zadnjici - kod dece može zahvatiti i lice, dlanove i tabane

Dr Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

Pedijatar dr Saša Milićević napominje za Kurir da šuga nije iskorenjena, kao i da je često prisutna u kolektivima.

- Šuga nije toliko opasna, ali može biti uporna. Šugarac uđe u kožu i sam pravi kanale i, kada počne da se razmnožava, to svrbi, može čak da bude i u genitalnom predelu. Važno je da se na vreme prepozna i da se leče svi članovi porodice. Važno je da se odeća i posteljina iskuvaju - rekao je.