Slušaj vest

U mirnom delu Beograda nalazi se skroman stan čiji su najvredniji ukras tri staklene vitrine prepune dragocenih minijaturnih remek-dela - skoro tri stotine pažljivo biranih modela "ferarija", "zastave", "vespe" i "dukatija".

Svaki automobil ovde ima svoju priču, baš kao i njihov vlasnik Dragutin Milovanović (73), strastveni kolekcionar četvorotočkaša, koji već 37 godina skuplja replike s ljubavlju.

- Nije to muka, to je slast - kaže nam ovaj penzioner na početku razgovora.

Fali mu nekoliko modela da upotpuni ceo Zastavin program Foto: Petar Aleksic

Fali mu nekoliko modela da upotpuni ceo Zastavin program od 1953. do 2008. godine - dva "fijata 1100", jedan "fijat 1400 dizel" i "fijat 850". Osim što je jugonostalgičar, Dragutin je veliki zaljubljenik u "ferari", čijih modela ima 219.

- Obožavam "ferari" od malih nogu, od vremena Alberta Skarija, Fanđa... To su vozači koji su nekad vozili i doneli titulu. "Ferari" je posebna vrsta - kaže nam ovaj zaljubljenik u minijaturne automobile.

Dragutin već 37 godina skuplja replike Foto: Petar Aleksic

Njegovu vitrinu, tešku 400 kilograma, čije su glavne zvezde replike propetog konja, krase modeli koji su urađeni kao originali u veličini 1:18, što znači da su 18 puta manji od pravih automobila. Ima modela i u veličinama 1:43 i 1:24, ali ovi prednjače. O svakom komadu brine se pažljivo, briše ih četkicom za rumenilo, čisti, a ako se desi neki kiks, popravlja ih, lepi...

Ljubav na prvi pogled

Ljubav prema minijaturnim automobilima javila se još u detinjstvu, kad je stanovao u Maksima Gorkog na Čuburi.

- Imao sam drugara koji je imao rođake u Belgiji, on je dobijao male automobile. Nekad smo sedeli ispred zgrade, gledali u motore i automobile, zapisivali koji su modeli i uživali u tome - priseća se on sa setom.

U kolekciji ima 219 "ferari" modela Foto: Petar Aleksic

Jedno vreme je ta ljubav bila u mirovanju, ali od 1989. do danas Dragutin intenzivno skuplja automobile u veličini 1:18.

- U tu veličinu sam se zaljubio 1989. godine, kad sam išao u Austriju i ušao u njihovu robnu kuću. Bio je jedan veliki štand na kom su bili poređani automobili, to kada sam video, nisam mogao da se odvojim. Trebalo je samo da kupim ženi neki aparat za mlevenje mesa i oraha, a ja sam umesto toga uzeo ovo - pokazuje na svoju vitrinu s replikama "ferarija", te nastavlja:

Većinu modela "ferarija" kupovao je u inostranstvu Foto: Petar Aleksic

- Nemam bukvalno sve što je fabrika uradila, ali, recimo, imam sve F1, sve modele "testarose" od 1984. do 1994. Imam i repliku automobila urađenog u samo jednom primerku, po specijalnoj porudžbini, imao je oznaku "ferari 512 S" i napravljen je 1969. godine.

Milovanović je završio Saobraćajno-tehničku školu i bavio se kamionima i automobilima sve do penzije. Čak je i u vojsci bio na tehničkom održavanju vozila.

1/17 Vidi galeriju Dragutin već 37 godina s ljubavlju skuplja replike četvorotočkaša Foto: Petar Aleksic

- Imam i nešto od kamiona ovde u kolekciji - ponosan je.

Većinu modela "ferarija" kupovao je u inostranstvu, nešto su mu donosili prijatelji, a ima i primerke s buvljaka.

- Pogledajte ovaj motor - pokazuje nam model i objašnjava kako se vide svi detalji - kablovi, svećice, filteri, sve komplet.

Kao pravi Foto: Petar Aleksic

- Kao da je pravi - on će.

Model jurio 10 godina, našao ga na buvljaku

Najdraža mu je priča s buvljaka u Bubanj potoku:

- Zove me drug, subota, rano ujutru. Kaže: "E, jel' imaš taj auto?", rekoh da nemam. Jurio sam taj model 10 godina, a on ga je našao u Bubanj potoku. Pitao sam ga koliko košta, kad je rekao 2.000 dinara, nisam mogao da poverujem. Romi iz Austrije su ga prodavali. Čak sam ga pitao da li je negde oštećen pa je tako povoljan, međutim, nije mu falilo ništa.

Inače, taj model košta od 300 do 700 evra. Dragutin kaže da ne pije, ne puši, te da mu je ljubav prema automobilima jedina strast. Supruga i dve ćerke ga podržavaju, doduše, kako veli, nekad im smeta što zauzima veliki prostor. I ćerke su pomagale pri kupovini nekih modela i knjiga.

Skuplja i literaturu Foto: Petar Aleksic

- Da sam slučajno rođen u Nemačkoj, ne znam da li bih imao premca u kolekciji, iskreno da kažem.

Koliko je posvećen, govori i činjenica da ima puna dva sanduka literature o "ferariju", čak i knjigu koju je sam pravio o svim modelima. Pre nekoliko godina od prijatelja je dobio na poklon katalog o svim modelima i specifikacijama koje ima u svojoj kolekciji.

1/7 Vidi galeriju Dragutin već 37 godina s ljubavlju skuplja replike četvorotočkaša Foto: Petar Aleksic

Mađar mi nudio celu kolekciju

U svojoj dragocenoj kolekciji Dragutin poseduje i minijaturu "ferari pininfarine 512S".

Jedan Mađar mu nudio celu kolekciju Foto: Petar Aleksic

- Došao sam do njega preko jednog Mađara iz Mađarske, spojio nas je moj prijatelj koji je živeo i radio u Budimpešti. Taj Mađar je bio veliki zaljubljenik u "ferari", dobio je neko nasledstvo, ali bile su mu potrebne pare i ponudio mi je da kupim celu njegovu kolekciju. Međutim, ja nisam toliko imućan, rekao sam mu da mi je u srcu ostao ovaj 512. Posle 15 dana došao je moj prijatelj i doneo mi ovaj auto na neviđeno i kaže: "Sto osamdeset evra da mu platiš, i to iz dva puta."