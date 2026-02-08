Slušaj vest

Marica Mirić bila je srpska devojka koju su teroristi OVK silovali, a onda i ubili.

Nakon povlačenja srpske vojske s Kosmeta, pod patronatom NATO snaga, albanski esktremisti te 1999. godine su napravili strahovita razaranja i uništenja srpskih naselja i stanovništva.

Porodica Mirić je bila domaćinska i ugledna. Imali su tri kuće na tri sprata, zemlje, svi su bili radni i vredni, sinovi posebno.

Amfilohije je Maricu sahranio na groblju u dvorištu Pećke patrijaršije Foto: Shutterstock

Jedina ćerka, njihova mezimica Marica, bila je paralizovana. Bila je odličan student ekonomije iz sela Belo Polje kraj Peći.

Majka je brinula o njoj. 1999. godine nakon povlačenja naše vojske i policije iz ovih predela, ona nije htela da ode odatle. U kuću su upali pripadnici OVK. Bolesnu Maricu su Albanci pred majkom obeščastili. Onda su je zaklali.

- Majka je nekako uspela da se oslobodi i dođe do Pećke patrijaršije da obavesti sveštenstvo šta se desilo. U tom momentu u manastiru je bio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Čuvši šta se desilo Amfilohije je obavestio KFOR sa čijim pripadnicima je krenuo put Belog Polja.

- Selo je već bilo skoro pa spaljeno i on je prvi ušao u kuću porodice Mirić. Videvši Maricu koja je i dalje onako gola i zaklana ležala na krevetu, uzeo je čaršav i prekrio je uz reči "mučenica Božija."

Pošto u tadašnjim ratnim okolnostima nije bilo moguće obaviti sahranu u Belom Polju gde je besneo rat, Amfilohije je Maricu sahranio na groblju u dvorištu Pećke patrijaršije.

Mitropolit Amfilohije svojevremeno je ispričao da ga tuga i jad obuzmu svaki put kada se seti svega što je bilo 1999. godine na Kosovu i Metohiji.

- Pred očima mi se javi jadna Marica Mirić, devojka koju su četvorica Šiptara silovala, a njenu majku držali i terali da to gleda, pa je pred majkom i ubili. Bilo je među italijanskim oficirima čestitih ljudi, pa su nam javili da se to desilo. Mi smo došli, pokrili je ćebetom i tako je sahranili iza Pećke patrijaršije - rekao je mitropolit Amfilohije.

Amfilohije Radović Foto: Marina Lopičić

Mitropolit je istakao da su istog dana pored Marice sahranili jadnu staricu koju su Albanci zaklali tog dana.

- Maricu je u manastir donio blaženopočivši mitropolit Amfilohije. On je toliko bio izbezumljen da ništa nismo smeli da ga pitamo - izjavila je igumanija Pećke patrijaršije mati Haritina ranije za "Večernje novosti".

Marica je kada se desilo zločin bila sa majkom i nepokretna u kolicima.

- Obeščastili su je i ubili pred njom. Sanduk nismo imali, pa smo je umotali u ćebe i sahranili u porti Pećke patrijaršije - ispričala je mati Haritina.

Kurir/ Espreso/ Srna