U Srbiji danas ujutro na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na području Timočke i Negotinske Krajine, kao i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana.

U ostalim krajevima pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 14 stepeni, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, do 5 stepeni.

U subotu oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo se na jugu, uz promenlјivu oblačnost, očekuju i kraći sunčani intervali. U nedelјu jutro i pre podne mestimično maglovito. Kiša će padati uglavnom na jugu Srbije, a na visokim planinama slab sneg. U ostalim krajevima veći deo dana suvo.

U ponedelјak novo naoblačenje sa jugozapada, koje će usloviti mestimično kišu, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. U košavskom području ponovo pojačanje jugoistočnog vetra. Vetrovito vreme zadržaće se do kraja perioda (13.2.) uz česta prolazna naoblačenja s kišom, na planinama i u Timočkoj Krajini i sa snegom.

Biometeorološka prognoza Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane bolesnike i astmatičare. Mogući su glavobolјa i vrtoglavica kod osetlјivih osoba.

Prema prognozi meteorologa amatera Ivana Ristića košava slabi već danas.

- Košava slabi u četvrtak popodne a prestaje u petak, takođe petak deluje trenutno kao najtopliji dan kada ćemo ugledati i sunce, a temperatura će biti skoro 15 stepeni - naveo je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Sledeće nedelje novi udari košave Foto: Nemanja Nikolić

Njegovi modeli predviđaju kišu i padavine u subotu.

- Subota kišovita, a od ponedeljka popodne vraća se jaka košava, ovaj put opet hladna tako da se opet "smrzavamo" u utorak temperature padaju ponovo blizu nule. Sve u svemu veoma promenljivo i što se tiče temperatura, ali i vremena, takođe u pojedinim danima i vetrovito sa košavom - naveo je Ristić.