Zašto i noviji automobili ne prolaze tehnički? Mnogi vozače ne obrate pažnju na ove delove pa "padnu" na pregledu
Veliki broj automobila u Srbiji ne prolazi tehnički pregled iz prvog pokušaja, a razlozi su najčešće povezani sa lošim održavanjem, starošću voznog parka i nepoštovanjem propisanih tehničkih standarda. Iako mnogi vozači tehnički pregled doživljavaju kao formalnost, on predstavlja ključni mehanizam za očuvanje bezbednosti u saobraćaju i zaštitu životne sredine.
Podaci kažu da se najčešći kvarovi koji dovode do "pada na pregledu" ponavljaju iz godine u godinu i mogli bi biti otklonjeni redovnim servisiranjem vozila. Posebno zabrinjava činjenica da veliki broj automobila na puteve izlazi sa ozbiljnim tehničkim nedostacima koji direktno ugrožavaju bezbednost vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju.
Najčešći razlozi zbog kojih vozila ne prolaze tehnički pregled
- Neispravan kočioni sistem - neujednačeno kočenje, istrošene kočione pločice i diskovi, kao i curenje kočione tečnosti
- Problemi sa svetlosnom signalizacijom - neispravna ili loše podešena svetla, nefunkcionalni pokazivači pravca
- Povećana emisija štetnih gasova - neispravan katalizator, loše sagorevanje i kvarovi na izduvnom sistemu
- Neodgovarajući pneumatici - nedozvoljena dubina šare, različite gume na istoj osovini
- Oštećenja na sistemu upravljanja i vešanju - luft u volanu, istrošeni amortizeri i spone
- Korozija nosećih delova vozila - pragovi, podnica i šasija zahvaćeni rđom
- Neispravni sigurnosni sistemi - pojasevi, upozoravajuće lampice i sistemi pasivne bezbednosti
- Nehomologovane ili nelegalne prepravke - plinska instalacija bez atesta, neodobrena zatamnjena stakla
- Nečitak ili oštećen broj šasije
- Curenje ulja, goriva ili drugih tečnosti
Stručnjaci ističu da tehnički pregled nije prepreka za vozače, već poslednja kontrolna tačka koja sprečava tehnički neispravna vozila da učestvuju u saobraćaju.
Saveti za vozače pred tehnički pregled
- Uradite osnovni servis pre odlaska na tehnički pregled
- Proverite svetla, signalizaciju i sirenu
- Obratite pažnju na kočnice i stanje pneumatika
- Uverite se da nema curenja tečnosti ispod vozila
- Proverite da li su sve prepravke na vozilu legalne i atestirane
- Očistite i proverite čitljivost broja šasije
- Ne ignorišite upaljene lampice na instrument tabli
Redovno održavano vozilo ne samo da lakše prolazi tehnički pregled, već značajno smanjuje rizik od saobraćajnih nezgoda. Tehnička ispravnost automobila nije trošak već ulaganje u sopstvenu bezbednost.