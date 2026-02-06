Slušaj vest

Veliki broj automobila u Srbiji ne prolazi tehnički pregled iz prvog pokušaja, a razlozi su najčešće povezani sa lošim održavanjem, starošću voznog parka i nepoštovanjem propisanih tehničkih standarda. Iako mnogi vozači tehnički pregled doživljavaju kao formalnost, on predstavlja ključni mehanizam za očuvanje bezbednosti u saobraćaju i zaštitu životne sredine.

Podaci kažu da se najčešći kvarovi koji dovode do "pada na pregledu" ponavljaju iz godine u godinu i mogli bi biti otklonjeni redovnim servisiranjem vozila. Posebno zabrinjava činjenica da veliki broj automobila na puteve izlazi sa ozbiljnim tehničkim nedostacima koji direktno ugrožavaju bezbednost vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

Najčešći razlozi zbog kojih vozila ne prolaze tehnički pregled

Tehnički pregled
Pojedina vozila imaju ozbiljne tehničke nedostatke Foto: Kurir TV

  • Neispravan kočioni sistem - neujednačeno kočenje, istrošene kočione pločice i diskovi, kao i curenje kočione tečnosti
  • Problemi sa svetlosnom signalizacijom - neispravna ili loše podešena svetla, nefunkcionalni pokazivači pravca
  • Povećana emisija štetnih gasova - neispravan katalizator, loše sagorevanje i kvarovi na izduvnom sistemu
  • Neodgovarajući pneumatici - nedozvoljena dubina šare, različite gume na istoj osovini
  • Oštećenja na sistemu upravljanja i vešanju - luft u volanu, istrošeni amortizeri i spone
  • Korozija nosećih delova vozila - pragovi, podnica i šasija zahvaćeni rđom
  • Neispravni sigurnosni sistemi - pojasevi, upozoravajuće lampice i sistemi pasivne bezbednosti
  • Nehomologovane ili nelegalne prepravke - plinska instalacija bez atesta, neodobrena zatamnjena stakla
  • Nečitak ili oštećen broj šasije
  • Curenje ulja, goriva ili drugih tečnosti

Stručnjaci ističu da tehnički pregled nije prepreka za vozače, već poslednja kontrolna tačka koja sprečava tehnički neispravna vozila da učestvuju u saobraćaju.

Tehnički pregled
Tehnička ispravnost vozila je ulaganje u bezbednost Foto: Shutterstock

Saveti za vozače pred tehnički pregled

  • Uradite osnovni servis pre odlaska na tehnički pregled
  • Proverite svetla, signalizaciju i sirenu
  • Obratite pažnju na kočnice i stanje pneumatika
  • Uverite se da nema curenja tečnosti ispod vozila
  • Proverite da li su sve prepravke na vozilu legalne i atestirane
  • Očistite i proverite čitljivost broja šasije
  • Ne ignorišite upaljene lampice na instrument tabli

Redovno održavano vozilo ne samo da lakše prolazi tehnički pregled, već značajno smanjuje rizik od saobraćajnih nezgoda. Tehnička ispravnost automobila nije trošak već ulaganje u sopstvenu bezbednost.

Ne propustiteDruštvoOvo su 29 lokacija super radara u Srbiji: "Pecaju" 9 prekršaja odjednom, skoro svi Srbi dobiju kaznu za jedan
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
AutoVozači u oštroj polemici: Da li je bolje imati dva seta guma ili čitavu godinu izgurati sa univerzalnim?
Automehaničar menja gumu na automobilu
DruštvoOvo su crni termini za vožnju tokom zime! U Srbiji sudari na sve strane, 2 termina najkritičnija - Ovo svi treba da znaju
Saobraćajna nesreća
DruštvoAuto neće iz brzine na minusu? Otkriven razlog zbog kog menjač "zakuca“, ovu grešku prave mnogi vozači
Zaleđen automobil

Treća saobraćajna nesreća u poslednjih pet dana! Stručnjak za bezbednost saobraćaja o mogućim uzrocima: Najveći problem su tehnički pregledi i nemarnost! Izvor: Kurir televizija