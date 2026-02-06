Slušaj vest

Veliki broj automobila u Srbiji ne prolazi tehnički pregled iz prvog pokušaja, a razlozi su najčešće povezani sa lošim održavanjem, starošću voznog parka i nepoštovanjem propisanih tehničkih standarda. Iako mnogi vozači tehnički pregled doživljavaju kao formalnost, on predstavlja ključni mehanizam za očuvanje bezbednosti u saobraćaju i zaštitu životne sredine.

Podaci kažu da se najčešći kvarovi koji dovode do "pada na pregledu" ponavljaju iz godine u godinu i mogli bi biti otklonjeni redovnim servisiranjem vozila. Posebno zabrinjava činjenica da veliki broj automobila na puteve izlazi sa ozbiljnim tehničkim nedostacima koji direktno ugrožavaju bezbednost vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

Najčešći razlozi zbog kojih vozila ne prolaze tehnički pregled

Pojedina vozila imaju ozbiljne tehničke nedostatke Foto: Kurir TV

Neispravan kočioni sistem - neujednačeno kočenje, istrošene kočione pločice i diskovi, kao i curenje kočione tečnosti

Problemi sa svetlosnom signalizacijom - neispravna ili loše podešena svetla, nefunkcionalni pokazivači pravca

Povećana emisija štetnih gasova - neispravan katalizator, loše sagorevanje i kvarovi na izduvnom sistemu

Neodgovarajući pneumatici - nedozvoljena dubina šare, različite gume na istoj osovini

Oštećenja na sistemu upravljanja i vešanju - luft u volanu, istrošeni amortizeri i spone

Korozija nosećih delova vozila - pragovi, podnica i šasija zahvaćeni rđom

Neispravni sigurnosni sistemi - pojasevi, upozoravajuće lampice i sistemi pasivne bezbednosti

Nehomologovane ili nelegalne prepravke - plinska instalacija bez atesta, neodobrena zatamnjena stakla

Nečitak ili oštećen broj šasije

Curenje ulja, goriva ili drugih tečnosti

Stručnjaci ističu da tehnički pregled nije prepreka za vozače, već poslednja kontrolna tačka koja sprečava tehnički neispravna vozila da učestvuju u saobraćaju.

Tehnička ispravnost vozila je ulaganje u bezbednost Foto: Shutterstock

Saveti za vozače pred tehnički pregled Uradite osnovni servis pre odlaska na tehnički pregled

Proverite svetla, signalizaciju i sirenu

Obratite pažnju na kočnice i stanje pneumatika

Uverite se da nema curenja tečnosti ispod vozila

Proverite da li su sve prepravke na vozilu legalne i atestirane

Očistite i proverite čitljivost broja šasije

Ne ignorišite upaljene lampice na instrument tabli

Redovno održavano vozilo ne samo da lakše prolazi tehnički pregled, već značajno smanjuje rizik od saobraćajnih nezgoda. Tehnička ispravnost automobila nije trošak već ulaganje u sopstvenu bezbednost.